¿Puedo recurrir una multa por tener la ITV caducada a causa de la huelga en Asturias? Lo que dicen colectivos de expertos

Las multas impuestas a los conductores con la ITV caducada por culpa de la huelga son "un abuso" que se puede recurrir ante los tribunales con buenas perspectivas de éxito, siempre y cuando se haya solicitado una cita para pasar la inspección con anterioridad a la fecha de caducidad de la pasada revisión, según asegura Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Esta asociación recurrió el decreto dictado durante la pandemia que, por un lado, suspendía las inspecciones, pero por otro obligaba a los conductores a realizar dos revisiones con menos de un año de diferencia.

Para Arnaldo, no cabe una moratoria como se aprobó con motivo de la pandemia, porque tendría que ser aprobada por el Consejo de Ministros y no parece muy plausible. Otra cosa es que esas sanciones se puedan recurrir con éxito ante los tribunales. Y es que "no son achacables a un error del usuario, sino a un funcionamiento deficitario del servicio". AEA ya ha logrado varias sentencias favorables a conductores multados por tener caducada la ITV, a pesar de contar con una cita para realizar la revisión en una estación técnica.

Otra posibilidad, que le ahorraría al usuario tener que interponer una demanda, sería que Tráfico diese instrucciones a la Guardia Civil de Tráfico para que no formulase denuncia contra los conductores víctimas de la huelga en tanto se mantenga la actual situación. Llegado el caso de una denuncia de este tipo, Tráfico no debería tramitar las sanciones, dado que se deben a un mal funcionamiento de un servicio público.

Pero esto tampoco parece muy posible, dado que, hace unos días, la Jefa Provincial de Tráfico, Raquel Casado, indicó que se seguirá multando a los conductores a los que se sorprenda con la ITV caducada, aunque sea por causa de los retrasos que está provocando la huelga. Añadió que Tráfico seguiría tramitando esas sanciones, y la Guardia Civil también indicó que continuaría multando a los conductores con la ITV caducada, ya que "la legislación es la misma, con o sin huelga, la única excepción legal al respecto fue durante la pandemia, que se regulo al respecto".

El Principado tampoco ha realizado ningún movimiento en favor de una moratoria, salvo mostrarse comprensivo con los perjuicios causados a los ciudadanos y poner al viceconsejero de Industria y Transición Justa, Isaac Pola, a mediar entre Itvasa y sus trabajadores, con el fin de facilitar una rápida salida al conflicto.

Modelo restrictivo

Lo que sí considera Mario Arnaldo es que Asturias debería cambiar del actual modelo de concesión y adoptar el de autorización, como ocurre en Madrid. "El modelo de concesión siempre es restrictivo respecto a los derechos de los ciudadanos", sentenció. Asturias es una de las cuatro comunidades donde el servicio se presta por una empresa pública, en el resto son privadas.

El Gobierno ha dado vía libre a la liberalización del sector para 2024. Este proyecto eliminaría el artículo cuarto de la regulación vigente, en el que se especifica las incompatibilidades para prestar este servicio que hasta ahora marcaba la ley. Una de ellas era la imposibilidad de que pudiesen trabajar en un concesionario de vehículos tanto el personal como los directivos de una ITV. También las empresas de transporte, cuya incompatibilidad desaparecería, podrían prestar estos servicios, así como los talleres independientes.