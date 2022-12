La sanidá asturiana abandera a nivel nacional el control de pacientes con insuficiencia cardiaca aguda. Encabezaos pol Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA), la rexón creó en 2019 una ferramienta pa midir les pautes médiques que se realizaben a esti tipu d'enfermos dende'l so ingresu y hasta l'alta, una aplicación pionera por tar inxertada na historia clínica y que yá ta entamada nel restu d'hospitales d'Asturies. Agora, los médicos internistes al frente del proyectu afitaron el plan con dos nueves actuaciones: la revisión d'esi formulariu inicial que-yos sirvió de guía hasta agora y l'espardimientu de la so aplicación hasta los centros de salú, que van poder rellenar estos mesmos rexistros p'ampliar el siguimientu d'estos enfermos. Tamién se peracaba un cursu formativu pa internistes a lo llargo del añu que vien y estúdiase, inclusive , la posibilidá de monitorizar a pacientes en so casa nes primeres selmanes en recibiendo l'alta hospitalaria, el periodu de mayor riesgu tocantes a reingresos. La iniciativa foi presentada esti día nel Congresu Nacional de Medicina Interna que se celebró nel recintu ferial xixonés, un plan encabezáu por Álvaro González, xefe de Medicina Interna del HUCA, y sofitáu por Pedro Abad –el so homólogu nel Hospital de Les Arriondes– y José María Fernández, presidente de la Sociedá Asturiana de Medicina Interna: "Ye una ferramienta única nel país".

La idea de la que partieron González y el so equipu en 2019 ye aprovechar les guíes d'encamientos consensuaos pol gremiu llevándoles a la práctica. "Ye una patoloxía mui prevalente a partir de los 65 años, con cada vez más hospitalizaciones y una mortalidá perelevada. El conceutu de la insuficiencia cardiaca como patoloxía benigna ta yá superada", razonó l'espertu. El so oxetivu foi crear un formulariu dixital, integráu na historia clínica, por que'l facultativu pudiera marcar los indicadores, pautes y tratamientos realizaos al paciente dende'l so ingresu, a lo llargo de la so fase aguda, la so fase estable y l'alta hospitalaria. La idea foi bien acoyida nel HUCA, primero, y pol Sespa, depués, y el formulariu yá ta entamáu en tolos hospitales d'Asturies. Sirve, n'esencia, pa dos coses: tener un meyor control de los datos de los pacientes y por "midir" les pautes que realicen los sanitarios. Lo postrero resulta especialmente interesante, esclarió González, a la de detectar "llagunes" o práctiques que pueden meyorase. Los datos atropaos hasta agora conseñen sobre'l papel lo que los internistes sanitarios yá sabíen: el perfil mayoritariu del paciente con insuficiencia cardiaca aguda ye una muyer d'edá avanzada (una media de 83 años) y con problemes arreyaos como hipertensión o anemia. Seis de cada diez pacientes presenten daqué grau de dependencia y el 40 por cientu sufren dalgún tipu de deterioru cognitivu, ente otros parámetros. Esta ferramienta asturiana, que yá causó l'interés d'otros hospitales del país, sigue agora'l so camín con un pasu más, un proyectu que se bautizó como "Digiccom" y que busca treslladar estes pautes al ámbitu ambulatoriu, a tola rede d'atención primaria. Yá se celebraron delles xuntes al respeutu. L'otru gran retu va ser un cursu xeneral sobre esti proyectu a internistes de la rexón que s'espera llanzar en 2023 y, mentanto, según anunció Abad, estúdiase cómo monitorizar a estos enfermos nes sos cases nes selmanes posteriores a recibir l'alta. "Tamos estudiándolo cola conseyería, pero podría facese con un pulsómetru o inclusive xixilando'l pesu del enfermu", esplicó.