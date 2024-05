Asina ye'l trabayu de maquinista (y asina lu enseñó Renfe nuna xornada de puertes abiertes n'Uviéu)

Más de 40 persones averáronse esti día hasta les instalaciones uvieínes de la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones (ETPCO) pa conocer l'oficiu de maquinista nuna xornada de puertes abiertes. L'actividá empezó con una charra esplicativa sobre los procesos pa trabayar como conductor de trenes. Dempués, los interesaos pasaron a una cabina simulador pa probar suerte. "Cada dos años los maquinistes de Renfe tán obligaos a pasar per esti simulador pa reciclar la so formación énte situaciones de riesgu como condiciones climátiques adverses o'l pasu per un intercambiador", esplicó Inovack Lagar Mediavilla, responsable de la escuela de formación de Renfe. Y ye qu'una de les víes p'aportar al oficiu ye atendiendo al cursu qu'imparte la ETPCO, que dispon de 20 places y que'l so plazu d'inscripción remató esti día. La formación tien un costu de 24.200 euros y la so duración ye de 1.150 hores que s'estremen nuna parte teórica y otra práctica.

"Pa desempeñar esti oficiu ye imprescindible ser mui puntual, porque sinón pueden causase grandes perxuicios a la sociedá, amás de disciplináu y nun consumir sustances de nenguna de les maneres", fixo Lagar Mediavilla.

