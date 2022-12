Un coche eléctricu, seis neños y un suañu de velocidá. Asina empezó a cuayar un proyectu que bebe de Xapón y Reinu Uníu y qu'agora pasa per Les Regueres. Una carrera de Fórmula Goblin na feria de Citech, en Xixón en 2018, foi'l puntu de partida d'un proyectu qu'entamó con cuatro menores y qu'agora tien a 6 neños que xorrecen nos circuitos: ganadores de la carrera Greenpower Fórmula Goblin de Bermeo y primer puestu na Greenpower Fórmula Goblin de Llodio, Álava. Un gran éxitu pa una disciplina desconocida n'Asturies.

«Lo gordo d'esta competición, na que nun gana'l que llega primeroa la meta, sinón el que da más vueltes enantes d'escosar la batería, ta en Reinu Uníu, anque en País Vascu tamién se tán celebrando cada vez más actos», cuenta Alejandro Castellanos, padre d'ún de los miembros de HARS, l'equipu detrás del que tán Aitor Gonsálvez, Lucas Pravia , Samuel Avello, Telmo García, Noé Castellanos y Ambás Muñiz. Magar la so curtia edá (tán a puntu de cumplir 11 años), poco tienen qu'envidiar a los más mayores en vocación, creatividá y compromisu. La so implicación nel proyectu empezó dende buscar la financiación hasta construyir el monoplaza ellos mesmos. «Participen dende cero. Vendiendo papeletes pa facese col coche, diseñando'l logo del equipu y escoyendo el nome», indica Castellanos. Un nome que les sos sigles signifiquen: honestu, activu, rápido, smart. «Los valores qu'encarnen los neños», añede Castellanos.

Trabayu n'equipu, compañerismu ya interés pola ciencia, les matemátiques o la inxeniería son tamién otra de les aportaciones del proyectu a los menores. Aurora López, coordinadora de Greenpower Iberia, asociación qu'atropa a más de 2.500 equipos d'estudiantes d'ente 9 y 26 años de tol mundu, ente ellos HARS, insiste nel calter tresversal de la iniciativa . «Promueve la educación de neños y mozos ya impulsa les sos vocaciones al traviés de la movilidá sostenible. Ellos mesmos monten la so propia escudería, el so vehículu y, dempués, dende l'asociación facilitamos el calendariu d'una temporada de carreres». Montmeló, El Jarama, el circuitu de Cartaxena hasta llegar a la final internacional pola que naguen que se celebra nel Circuitu de Silverstone o el Goodwood Motor Circuit, en Reinu Uníu. Hasta ellí esperen aportar dalgún día los neños de HARS, quien enagora yá presentaron el so proyectu na última edición de Citech y na primer Muestra de Movilidá Sostenible celebrada'l pasáu mes de setiembre n'Uviéu.

Xugar en casa ye otra de les metes de los padres que participen nel proyectu y de los miembros de Greenpower Iberia, tou coles mires de crecer tamién n'Asturies. «Enagora, onde más carreres se celebren ye nel País Vascu, porque ye onde ta l'asociación que trai esta disciplina dende Reinu Uníu, pero querdríemos competir equí», indica Castellanos. Pa llogralo, ye fundamental que se creen más equipos. Enagora, HARS ye la última escudería en sumase a otros dos procedentes de Mieres y d'Uviéu y dende Cecea, en Nava, va otra en camín. «El CRA la Coroña, colexu rural arrexuntáu, parte tamién d'una iniciativa d'un grupu de padres, como'l nuesu y si tou va bien, siquier vamos seremos quien a celebrar una carrera n'Asturies l'añu que qu'entra», cunta Castellanos.

Y pa siguir suañando a lo grande nada meyor que saber controlar la presión y l'estrés propios de la competición. Pa ello ye imprescindible'l sofitu de Francisco Vallina, quien utilizando'l so métodu d'entrenamientu mental deportivu (AMD), al traviés de talleres, ayudólos a cohesionarse como equipu, xestionar les emociones y resolver contratiempos que surdieron nel procesu, según distintes técniques pa encarar la presión natural de la primer competición na que participaben. «El resultáu foi un grupu xuníu, qu'espansionó, qu'aprendieron a valorase individualmente y ente ellos, que collaboraron n'equipu y controlaron les emociones surdíes nes carreres», cuenta Vallina.

Caltenese motivaos y na llinia ganadora ye a lo qu'aspiren los neños de HARS. «Gracies a lo qu'amosemos en Moveo y Citech tamos estableciendo contactos con delles instituciones y empreses pa potenciar el proyectu n'Asturies y esperamos que l'añu qu'entra podamos celebrar dalguna carrera equí», revela Castellanos.