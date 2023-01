El monesteriu de San Pedro de Villanueva, en Cangues d'Onís, monumentu nacional nada menos que dende 1907, ye un conxuntu impresionante afitáu nun sitiu bien guapu que-y abulta de cuentu al que lu visita per primer vegada . Lleendes y historia sóbren-y al llugar, pero un relatu destaca sobre'l resto: el que representa l'amor y la traxedia del rei astur Favila y la so esposa, Froiluba, y que ta llabráu en piedra nos capiteles de la portada principal de la ilesia. Trátase de delles escenes cola partida del monarca pa una xornada de caza, la despidida de los amantes con besos y la llucha posterior con un osu qu'acabaría cola vida del infortunáu Favila.

L'estáu de caltenimientu d'estos capiteles ye bonu y les figures apreciense nidies dafechu. Hai, sicasí, un panel informativu al pie de la puerta de la ilesia de San Pedro que señala con precisión los motivos y la historia de la que se fala y que merez la pena lleer pa nun perder detalle na observación. Nesi testu a disposición del visitante na paré, arimaú a la puerta de la ilesia, asegúrase qu'estos capiteles "componen la mayor ayalga artística del monumentu" y confírmase que narren "la traxedia del segundu rei astur, Favila, que namás llevó la corona dos años, n'esguazándolu un osu nuna cacería, cerca de Cangues".

D'un xeitu mui amañosu cuéntase que la historia llabrada en piedra ye una especie de "cómic" con delles viñetes. "Entama na metopa del muriu, n'otru tiempu atapada y redescubierta nel sieglu XIX pol pintor Francisco Javier Parcerisa. Según la tradición, amuesa a Favila a caballu, con un ferre na mano, despidiéndose de la so esposa, Froiluba, con un besu enantes de partir de caza", esplica. Nel primer capitel, que perdió la columna, vese otru besu de la pareya, col so palaciu al fondu. "Na otra cara, parcialmente destruyida, el mortal combate ente Favila y l'osu, qu'enseña'l so focicu. El siguiente capitel devuélvenos a palaciu, onde Froiluba, colos brazos nos cadriles, llamenta la muerte del rei y remembra la so marcha. La secuencia conclúi col tercer remate, onde otra vuelta surde Favila en brazos d'ánxeles alaos que combaten pola so alma frente a un demoniu en forma de cuélebre", esplica la información pal visitante sobre un emocionante relatu d'amor y bravura como tantos otros alredor de la gran historia d'Asturies.