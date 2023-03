Cada vez queda menos pa que los amantes del deporte, y especialmente de correr campu al traviés, puedan disfrutar de facelo per un paisaxe d'una guapura apolmonante, como ye'l casu de la redolada del cabu Vidíu y Ouviñana. Como recordaben estos díes parte de los sos organizadores, ente ellos Alfonso Ruisánchez y Sonia Riopedre, yá lleven "diez años entamando esta carrera. Na cuarta edición entró na organización Ouviñana Turismu con xente nuevo y muncha ilusión, y dímos-y una vuelta a la carrera, pasando d'unos cientu y picu corredores a una media de 400 participantes", espliquen.

La carrera faese a lo llargo de 10 kilómetros (non homologada), pa la categoría absoluta, y pasa nun 90 por cientu per asfaltu rápidu ente'l pueblu d'Ouviñana y el faru del Cabu Vidíu. La participación inclúi cronometraxe por chip, seguro del corredor, avituallamientos... Hasta ehí tou normal. Pero resulta que tamién amiesten un centollu por participante de la prueba absoluta y otros obsequios más; pero, sobremanera mariscu. Mariscu asgaya, como recuerda Ruisánchez: "Llámenla la mariscada del atletismu asturianu porque, amás de los centollos que damos a los participantes, repartimos más de 3.000 euros en mariscu. Hai cinco premios absolutos en dineru y depués llotes de mariscu a los cinco primeros por categoría. A partir de los 35 años, cada categoría va de cinco en cinco hasta los cien años. El que más y el que menos marcha con seis centollos y, a la fin, monten la so propia mariscada en casa", diz Ruisánchez, tamién deportista y corredor, pa quien esta prueba "ye un motor económicu y turísticu pa la zona, pos vien muncha xente, hai tou tipu d'actividaes y tenemos el sofitu de tol pueblu". Bona parte del financiamientu fíxose gracies al sortéu, en Navidá, "de les carretilles con productos navidiegos; llegamos a rifar diez", esplica Riopedre.

La fiesta del mariscu y el deporte nun va terminar cola llegada a meta sinón que, amás, la comisión de fiestes entamó, pa esa nueche, una verbena. De la mesma, la banda de gaites "Avante Cuideiru" va animar a los participantes tocando mesmo a la salida como na llegada de meta. "Esto va ser como los premios ‘Princesa’", bromia Ruisánchez, quien, al tiempu recuerda que correr por un paisaxe asina ye un luxu. Y si te dan mariscu, pos entá más. Pel momento yá hai inscritos más de 200 corredores y, d'ellos, unos 80 neños. Esperen pasar, esti añu, de los 400 del 2022.

Eso sí, tienen munchos voluntarios pero faen-yos falta más "mesmo pa controlar los cortes d'accesos, como pa dar agua, recoyer basures, dar medayes, a lo último un pocu de too. Pa toos vamos tener un detalle. A ver si s'anima la xente", dicen. Y por mariscu que nun quede .