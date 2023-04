L'equipu científicu del Muséu del Xurásicu d'Asturies (MUJA) recuperó esti día dos grandes bloques d'arenisca con una antigüedá de 152 millones d'años y que na so superficie teníen grabaos unos riegos de viérbenes o pequeños crustáceos que se cree que dexaron la so buelga nes galeríes o madrigueres que realizaben pa movese a la busca de nutrientes ente'l sable y la llama. Les pieces atopábense nos cantiles de playa España, en Quintes, y pa la so recuperación fixo falta una actuación importante de parte de Protección Civil.

Les galeríes d'invertebraos xurásicos sobre les superficies de dambos bloques d'arenisca enseñen delles madrigueres con forma de ‘u’, trazáu irregular, "disposición horizontal a subhorizontal y ornamentación tresversal que podríen tar feches por un viérbene o un crustáceu pequeñu asemeyáu a una esguila al tiempu que se movía p'atrapar los nutrientes qu'hai ente'l sable y la llama”. Asina lo esplicó esti miércoles pasáu'l xeólogu José Carlos García-Ramos, encargáu del proyectu al par de la so compañera Laura Piñuela. Esti tipu d'estructures atopaes en Quintes llámense ‘Rhizocorallium’ y suelen atopase n'ambientes mariniegos y marinos de poca fondura. Nel casu d'estes de Villaviciosa tienen, amás, “muncha densidá y tán nun gran estáu de caltenimientu". "Exemplares como estos hai bien pocos nel mundu”, señalóse'l miércoles pasáu. P'asegurar la integridá de dambos bloques fixo falta entamar un llabor milimétricu de recuperación, dirixíu polos hermanos Teodoro y Gerardo Morréis, integrantes de Protección Civil. Les pieces fueron primeramente protexíes por delles capes de redes y pa sacales del cantil utilizóse una escavadora. “Hai que reconocer el gran llabor de tou l'equipu que trabayó xuníu pa llegar a un momentu tan emocionante y maraviyosu como ye rescatar de la naturaleza aquello que la naturaleza dexó ehí a lo llargo de tantos años”, destacó la conseyera de Cultura, Berta Piñán. Los bloques recuperaos del cantil vienen de la mesma capa perteneciente a la formación Llastres del xurásicu cimeru y amuesen na superficie ondulaciones debíes al folaxe de la dómina, qu'afectaba a los sedimentos acumulaos nel antiguu delta. Los llabores de recuperación siguiólos bien de cerca'l conceyal de Villaviciosa Marcos Ortiz y l'alcaldesa de Colunga, Sandra Cuesta. Na redolada atopáronse amás buelgues de dinosaurios carnívoros, munches d'elles de pequeñes dimensiones y conocíes col nome científicu de ‘Grallator’.