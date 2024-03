Corto Xixón afítase con cuatro estrenos mundiales

La décima edición de Corto Xixón, el festival de curtiumetraxe que se va celebrar esti añu ente los díes 2 y 6 d'abril –crez un día al respeutive d'ediciones anteriores–, busca esti añu entamar el so procesu de "internacionalización", cola citada inclusión de la sección "Conexones", centrada nel cine iberoamericanu, y nagua, tamién, por afitase como un eventu qu'atraiga a "grandes productores". Según esplicó esti día'l so responsable, Sergio Valbuena –que presentó parte del programa nel Antiguu Institutu cola conceyala Montserrat López Moro y el director de la Fundación Municipal de Cultura , Aitor Martínez Valdajos–, esti pasu alantre yá se va notar nes proyecciones d'esta edición, onde van figurar actrices como Sara Sálamo y l'apocayá finada Itziar Castro. El programa de proyecciones, disponible na so web, inclúi cuatro estrenos mundiales na sección "Asturies" –los trabayos "Luces en la Oscuridad", "Guyulfo", "Vayamos por partes" y "Arraigo"– nuna edición que batió'l so récord de proyectos presentaos: 1.273.