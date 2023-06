Canastas que son valores de equipo

"Lo primero, que los niños se diviertan practicando baloncesto y que vean en este deporte una escuela de valores no para formar grandes profesionales sino personas", afirmó el exbaloncestista Fernando Romay, invitado de lujo a la concentración final de la liga de baby basket, que se desarrolló ayer entre el colegio y el polideportivo del Quirinal. Un total de 62 equipos de toda Asturias, ochocientos participantes de entre cinco y ocho años unidos por el amor al deporte de la canasta. Jugaron partidos de mañana y de tarde, sin marcador, solo por divertimento. "La idea es trabajar este deporte desde la base", comentó el vicepresidente de la Federación asturiana de baloncesto, el avilesino Carlos Torío. Y los críos estaban encantados y como ejemplo, la sonrisa de los jugadores del Marchica de Luarca. Sofía Rubio, Illán Arrizabalaga, Eric González y Adriana López detallaron que lo que más les gusta es "jugar en equipo", juntos niños y niñas, "para aprender a tirar y a meter canasta". El equipo del Villa de Luanco estaban Olaya Fernández, Lucía Fernández, John Gallo, Alicia Fernández y Enol Martínez y todos destacaron que les encanta "jugar entre amigos y amigas". Así de sencillo.

Romay, antes de hacerse la foto de familia y saludar a todos los pequeños tuvo tiempo para dar algún que otro consejo de tiro a Nel Trapiella Iglesias, un alevín jugador del Inmaculada de Gijón. "Me dio buenos consejos –de colocación del brazo– y sí, me gustaría jugar en la ACB con el Madrid, pero hay que ir paso a paso", comentó el joven valor de la cantera gijonesa. Tras encestar y pasárselo a lo grande, todos los pequeños se desplazaron al polideportivo del Quirinal, esperaron pacientemente para hacerse una foto con Romay y recibir un balón para cada uno, obsequio de la Federación Asturiana de Baloncesto, para que sigan practicando y de paso generar cantera para el deporte asturiano. "Hoy convocamos en Avilés a más de 2.000 personas entre jugadores, entrenadores y familias, es un gran día para el baloncesto asturiano", señaló Carlos Torío. "Para los padres de estos niños que juegan al baloncesto, que piensen que tienen que pasarlo bien, que sus hijos no son jugadores de la NBA", concluyó Romay.