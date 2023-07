"Espero que estas fiestas sirvan para revitalizar El Nodo, que hace falta"

Javier García (Avilés, 1976) tuvo ayer una de las tareas más complicadas de su carrera. El avilesino fue el encargado de dar el pregón de las fiestas de El Nodo y, tras su discurso, se dará el pistoletazo de salida a un fin de semana lleno de música, bailes y actuaciones. La celebración, en honor la virgen del Carmen, tendrán su colofón final el próximo domingo 16, con una misa cantada por el Coro Virgen de las Mareas. Antes, grupos como "Clan Zaro", "Cuarta Calle" o "Rock&Rockets" harán las delicias del barrio avilesino. García, dueño de Ediciones Insurrectas, una editorial que, aunque no tiene tienda física, distribuye por toda España y por varios paises de la Unión Europea. Además, este avilesino no solo edita, sino que escribe sus propios poemas. García reconoce estar responsabilizado por la tarea que tiene por delante, aunque no siente nervios por tener que ponerse delante del micrófono y dirigirse a todos los vecinos.

–¿Cómo se siente al tener que dar el pregón de la fiesta de El Nodo? – Muy responsabilizado. Quiero que sea un acto breve y espero que salga lo mejor posible, que es lo que todos queremos. –¿Cuánto tiempo ha tardado en preparar su discurso? –Estuve dándole vueltas durante unos días, pero cuando me puse a escribir me salió en una tarde. Tenía el planteamiento claro, el resto salió solo. Espero no enrollarme demasiado hablando –¿Cuáles son los temas principales de su discurso? –Aprovecho que el discurso es bastante breve para centrarme en los antecedentes históricos del barrio del Nodo, que creo que es la parte más importante de la que debo hablar. Sobre todo me centro en la temática de las fiestas y el contexto en el que se celebran. Quiero incidir en que hace muchos años que no se celebran, y que ahora pueden servir para revitalizar el barrio y el resto de Avilés, que es algo que nos hace falta. –Usted no es natural del barrio del Nodo, pero aún así han confiado en usted para realizar el pregón. –Tiene razón, pero tengo mucha relación con el barrio a pesar de ello. Hacía visitar diarias a una persona que vivía ahí y eso me unió mucho con el entorno. Para mí es como estar en casa. –¿Cómo cree que evolucionarán las fiestas de El Nodo a partir de esta edición? –Espero que esto sea algo duradero y que no se quede solo en un día. Mi objetivo sería que el Nodo despliegue sus alas y que siga subiendo para arriba. Esto tiene que suponer un boom para la zona, que a partir de ahora haya un ambiente distinto.