El Principado pregunta a Saint-Gobain por qué se llevó el mercado de recambios a Rumanía

La Autoridad Laboral del Principado de Asturias –la dirección general de Trabajo– quiere saber por qué la dirección de la multinacional Saint-Gobain Cristalería ordenó llevar a Rumanía los parabrisas de recambios que había empezado producir en Avilés en 2021, cuando el cierre de la planta de Santa Iria, cerca de Lisboa. Y lo quiere saber porque la compañía no lo explica de manera adecuada en el informe-memoria que presentó a los trabajadores el pasado día 24 de abril, cuando comenzó de manera efectiva el período de consultas del expediente de regulación de empleo (extinción de contratos) en el departamento de Sekurit de la planta de Avilés. Y es que a este respecto se limita a decir que producir parabrisas de recambios "no es factible" en La Maruca, una información que la dirección general de Trabajo pide, de hecho, que se desarrolle de "forma más amplia".

Este requerimiento de información –es potestad de la Autoridad Laboral reclamarla cuando se ha iniciado un período de consultas para desarrollar un despido colectivo– tiene que ver con una decisión doble que puso en marcha Saint-Gobain en los últimos meses: que parte de la producción de parabrisas de recambios que el grupo sacaba de Portugal fuera trasladada a Avilés en 2021 cuando ordenó cerrar su fábrica de Santa Iria y que esa misma producción que había quedado en Avilés, ahora –desde el pasado día 1 de enero– esté en Rumaría.

Saint-Gobain en el informe en que sustenta el cese de la producción de parabrisas en Avilés, un documento de casi doscientos folios, sostiene que en Avilés no se pudo realizar el cambio de negocio: de parabrisas nuevos a recambios. No indican la razón. Los trabajadores tienen una explicación: porque la idea de llevarla a cabo en Avilés no era la mejor de las posibles. Es decir, en La Maruca se hacían parabrisas para turismos nuevos por miles, los recambios requerían constantes cambios en las directrices de las máquinas que ralentizaban la capacidad de producción. "Ahora unos pocos de estos, ahora de estos otros y nunca grandes cantidades...", ilustra uno des los trabajadores consultados. En todo caso, esta explicación no está en el informe que tiene la Autoridad Laboral.

Otro requerimiento del Principado a la compañía –ahora que ha empezado la negociación de los despidos– tiene que ver con la comparación de la efectividad de las fábricas de Arbós y de Avilés. Las dos pertenecen a Saint-Gobain Cristalería. En la catalana lo que se fabrican son lunetas traseras y laterales; en Avilés, parabrisas. En el informe en que Saint-Gobain sustenta su deseo de despedir a 125 personas señala que hay una diferencia de productividad destacada entre las dos fábricas –son hermanas, las dos se rigen por el mismo convenio colectivo–, pero la dirección general de Trabajo del Principado detecta análisis desconectados con la realidad: los puntos de comparación que hacen óptima la fábrica de Arbós y deficitaria la de Avilés no son los mismos.

Este requerimiento se ha metido en la mesa de negociación del despido masivo que el próximo lunes tiene previsto continuar dando pasos para que a finales de este mes se deje de producir para siempre parabrisas en las instalaciones de La Maruca.

Los negociadores tenían que haberse visto esta mañana, pero la empresa pidió tiempo para recabar la información que los sindicatos había solicitado a la compañía. Las próximas reuniones quedan para el lunes, el jueves y el viernes de la semana que viene. Esta petición de información tiene que ver con el modo que la dirección aplica para determinar que la mano de obra de los trabajadores de Avilés es más cara que la de Alemania e Italia y, por supuesto, Marruecos. Y también tiene que ver con la organización del trabajo de parabrisas: ensayar parabrisas en Avilés que terminan fabricando en Marruecos.

El pasado día 8 de abril, la empresa comunicó a los representantes de los trabajadores su intención de cerrar su producción de parabrisas. El pasado día 24 se inició la negociación oficial. De esa fecha son las preguntas que formuló la Autoridad Laboral. Las respuestas no se han comunicado todavía.

