Oenegés y exmisioneros llaman a mantener la cooperación internacional: "Es por justicia"

"Hay una razón fundamental para que Asturias extienda su apoyo internacional: es por justicia. Lo que para nosotros es básico y normal, allí es un lujo". Mónica Peña, responsable de proyectos en Medius Mundi Norte, defendió su labor en la segunda jornada del XX Foro Solidario de Avilés, donde intervino en la mesa redonda "Sures y Nortes, experiencias locales en la lucha contra la pobreza", donde también participó Fermín Riaño, quien ejerció como misionero en Tailandia.

Peña, que se encuentra desarrollando un proyecto financiado por la Agencia Asturiana de Cooperación, destacó la necesidad de adaptar las ayudas "a la realidad del país" y de las necesidades de los beneficiarios. El proyecto, iniciado en 2008, trata de apoya la atención primaria en los centros de salud de Mali. Según explicó, cuando las labores de trabajo dieron comienzo hace 15 años, empezaron atendiendo a doce mujeres, con las que se trabajó su alfabetización. Actualmente, Medicus Mundi da apoyo a casi 200 mujeres al año. "Comenzamos con mujeres de 40 años que nunca habían pisado una escuela, y ahora apoyamos a chicas jóvenes llegadas de los institutos, los cuales deben abandonar porque no pueden mantener el ritmo de estudio", explicó Peña, y es que la inmensa mayoría se ven obligadas a abandonar sus estudios para atender las necesidades familiares. "Se ha producido un cambio real. Incluso los maridos, que antes nos visitaban para decidir si las autorizaban a reunirse con nosotras, ahora se hacen cargo de sus hijos mientras ellas acuden a los cursos", comentó.

Por otro lado, Peña también reivindicó la necesidad de que la sociedad asturiana mantenga su apoyo de cooperación internacional por razones "de justicia". "Trabajamos con mujeres embarazadas que no reciben atención sanitaria, lo que provoca problemas en la salud de la madre y de los fetos", afirmó. "Dada la preocupación por la inmigración, una razón egoísta para apoyar estos proyectos es que, mejorando la calidad de vida allí, se solucionaría la situación migratoria. Tenemos una deuda y una responsabilidad", aseveró.

Por su parte, Fermín Riaño, que ejerció como misionero en Tailandia durante a años, apoyó la necesidad de incentivar el apoyo humanitario. "Todo el mundo recuerda el tsunami de 2004, que destroza un mundo basado en el turismo", explicó Riaño, que explicó que pese a que se experimentan mejoras, la desigualdad es tan prominente que cuesta ver los resultados. "El desarrollo no es lineal, tiene cortes. No es nada fácil de realizar, como ejemplo está Gaza. Una guerra corta los avances realizados", explicó el misionero, que instó a "no perder el ritmo de trabajo" y a fomentar el diálogo. "Hay que compartir vivencias. Por mucho que se apoye mediante ayudas económicas, lo necesario es tener humanidad", expresó.

Previamente a Peña y Riaño, también intervinieron la presidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN en inglés), Elena Rúa, y la Técnica de Programas de Empleabilidad e Inclusión de Acción contra el Hambre, María Gayol.

Rúa, presidenta de la entidad en Asturias, explicó que la forma de trabajo para combatir la pobreza se basa en tres ejes: sensibilización y trabajo en red, la formación del personal y de los participantes, y la incidencia mediante políticas públicas. "Pretendemos ser un actor que genere interlocución con las administraciones públicas para alcanzar ese cambio necesario", explicó Rúa. Este año, según explicó, la labor principal se atañe a las rentas mínimas, como medida "clave" en la lucha contra la pobreza y exclusión social. "Ya no hay sures y nortes, vivimos en un mundo global y el impacto y las consecuencias de la pobreza son similares", destacó.

Actualmente, "Acción contra el hambre" trabaja en 12 Comunidades Autónomas, entre ellas Asturias, donde diseña proyectos destinados a incentivar la inclusión social, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. "Nos centramos en las personas", declaró Gayol, cuyos proyectos se adaptan al ámbito geográfico de la región y de las necesidades de los beneficiarios con los que trabajan, y a quienes ayudan en la búsqueda de empleo y de formación laboral.