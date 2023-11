La vanguardia artística asturiana exhibe su potencial en Avilés

El poderío artístico asturiano es inabarcable. Lo explica el crítico Luis Feás minutos antes de la inauguración en Avilés, ayer, de la Muestra de Artes Plásticas de Asturias. "Llevamos treinta y tres años consecutivos y en todas las ediciones seleccionamos siete artistas menores de 35 años", recalca. Los de este año han sido Iyán Castaño Molleda, Paula Blanco, Irene Cuesta del Cura, Lucía García Sánchez, Pablo Iglesias Martín, Pablo López Peláez y Diego Machargo Camblor. "En esta ocasión, sólo repiten dos y al ganador ninguno de los del jurado le conocíamos", confiesa el organizador de la exposición, que estará colgada en la Casa de Cultura hasta mediados del próximo mes. "Primero se vio en la sala Borrón, en Oviedo. Coincidió con un montón de actividades incluidas en la Noche Blanca", explica Feás. Luego, después de Avilés, va Gijón.

Lo de que Iyán Castaño no suene al jurado tiene una explicación: la dio el propio artista en la sala de exposiciones avilesina. "Esta es mi primera exposición. Hasta ahora había estado estudiando", cuenta. Lo hizo en Bilbao. "Y en la Escuela de Arte de Oviedo, Grabado", señala el creador. "Ahora que he terminado es que me he puesto con los concursos", añade.

Feás, echando mano de las piezas que Castaño presentó al premio "Asturias Joven", habla de "las idas y venidas" que a su juicio muestra la pintura como forma artística preponderante entre la rebelión artística que está viviendo Asturias. "El Principado y Madrid somos los únicos que mantenemos estas muestras de arte juvenil", apostilla el crítico-comisario. "Lo que hace Iyán Castaño es atrapar las huellas de las mareas en sus pinturas, pero no sólo, también una pieza escultórica", completa su argumento.

Pablo Iglesias Martín es el otro artista que se presentó ayer tarde en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. Iglesias Martín es de Soria, pero, dice él: "Llevo toda la vida en Oviedo". Lo que presenta es una colección de autorretratos que fue realizando en su último año de estudios –como Castaño, también se ha formado en Bilbao–. "Terminaba la carrera y quizá fue un momento para sentarme y reflexionar sobre lo que estaba sucediendo", explica.

Son dos los avilesinos incorporados a la lista de vencedores del "Asturias Joven". Uno es Pablo López Peláez y la otra, Lucía García Sánchez. Los dos, por razones laborales, no estuvieron en la inauguración de la muestra. López Peláez es hijo de la popular Carmen Peláez –de la Escuela de Artes y Oficios–. Y fue ella la que se encargó de explicar las innovaciones artísticas de Pablo López. "Pinta con la lengua", dice. "En realidad, se pinta con el cerebro: el pincel es una prolongación de él. Como la lengua". También experimenta con la fotografía.