José Manuel Lozano, alcalde de Soto del Barco: "Históricamente fuimos vertedero de los residuos del Nalón y no se nos resarció"

Hace seis meses José Manuel Lozano (Soto del Barco, 1961) tuvo que dar un paso al frente tras el prematura adiós a Jimi Pérez Lorente. Jubilado, nunca llegó a pesar en que se vería en esa tesitura. A pesar de ello, no dudó y ahora está a punto de cumplir medio año como alcalde de Soto del Barco. Por ello, atiende a LA NUEVA ESPAÑA para repasar los objetivos para 2024 y los retos que tiene por delante.

–¿Cómo van de avanzados los presupuestos de 2024?

–Estamos con un gran problema de personal. Desde que se jubiló hace un año el técnico que llevaba el área de intervención tuvo que asumir las tareas la secretaria interventora, que está saturada. El año pasado estuvimos funcionando con presupuesto prorrogado. Teniendo en cuenta que las elecciones fueron en mayo era justificable, pero yo tenía la intención de haber tramitado el presupuesto para aprobarlo a finales de 2023. Sin embargo, el problema de personal me ha impedido hacerlo. Espero que en los próximos dos meses presentar el proyecto. Es un tema urgente en el que estamos trabajando. Además, estoy trabajando en la RPT, para cubrir cuanto antes la plaza del técnico. Esta semana tuve una reunión con los abogados que nos llevan el expediente y la idea es que en febrero esté aprobada. En este primer trimestre queremos tener resueltos estos dos temas.

–Usted accedió al cargo de alcalde para sustituir a Jimi, fallecido hace medio año.

–Para nada me imaginaba estar en esta situación. Accedí a participar en la candidatura de la mano de Jimi, que me lo pidió y condicionaba su liderazgo a que le acompañase. Era muy buen amigo y quería echarle una mano. Luego sucedió lo que sucedió y tuve que hacerme cargo. Los homenajes que le están haciendo me parecen extraordinarios, demuestran la persona que fue Jimi y el aprecio que todo el mundo le tenía.

–Una de las cosas en las que más destacaba Jimi era en su implicación personal a la hora de resolver los problemas del concejo.

–Esa línea es imposible de seguir. Toda la falta de personal que tiene el Ayuntamiento la suplía él personalmente. Quitaba nidos de velutinas, había averías de agua y estaba en primera línea, hacía de policía local, de encargado de obra… De todo. Ese tipo de personas no es normal. Era una persona muy participativa en todas las necesidades de todos los vecinos, por eso fue un shock enorme su desaparición.

–Tras jubilarse como funcionario, ahora le toca ver el partido desde el otro equipo.

–Es algo que me resulta cómodo. De alguna manera puedes llevar a cabo, dentro de las limitaciones presupuestarias, las cuestiones que antes siempre veía con dificultad, porque era el responsable de tener que informar. Ahora estoy más en la frase de proponer que de resolver.

–Al estar jubilado usted no cobra. ¿Cómo funcionan en Soto del Barco las liberaciones?

–Yo tengo mi pensión y no tengo ingresos del Ayuntamiento de Soto del Barco. Mi antecesor, Jimi, sí tenía liberación, y su salario se repartió entre dos concejalas, la de Turismo y la de Servicios Sociales. Aparte teníamos a otra concejala que ya estaba liberada.

–Hace unas semanas tuvo el brindis navideño con los alcaldes de Pravia y Muros del Nalón. ¿Cómo están las relaciones con los vecinos?

–La relación con los alcaldes e Pravia y Muros del Nalón es excelente. Vamos a hacer muchas cosas en común, porque coincidimos en todos los planteamientos y estamos en contacto para desarrollar el bajo Nalón, que es nuestro objetivo principal. Queremos impulsar esta zona, que tiene un potencial impresionante.

–¿Qué ideas tienen para impulsar la zona?

–Tenemos varias. El primer proyecto en marcha, que lo estamos desarrollando a través de la mancomunidad, es un plan de sostenibilidad turística que nos va a permitir disponer de una inyección de un 1.860.000 euros para distintos tipos de proyectos. Son tres ejes de actuación, uno de transición verde sostenible, otro de mejora de la eficiencia energética, otro de la transición digital y otro de competitividad. Dentro de cada eje se harán una serie de actuaciones en los distintos municipios con la idea de dinamizar toda la comarca del Bajo Nalón. Aquí, en Soto, nos afecta para, por ejemplo, una financiación de 137.000 euros para la conservación del ecosistema y observatorio de aves migratorias en el entorno de la playa de la Llama, en La Arena. Además, nos incluiría una senda verde de las trincheras del fortín de Ranón y Barganaz. Para eso tenemos una financiación prevista de 28.000 euros. Luego tenemos la reordenación del puerto de La Arena, que serán unos 37.000 euros. Por último, la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento y el parque, con una inversión de 284.000 euros. A ver si así podemos atraer población, que es uno de nuestros objetivos

–¿Cómo pretende atraer población a Soto del Barco?

–Queremos aumentar población. Con esta inyección de fondos creo que vamos a conseguir atraer más visitantes. Queremos potenciar que aquí se pueda teletrabajar con facilidad, y para ello estamos acabando de instalar la fibra óptica, va a ser el impulso decisivo para atraer a personas que quieran asentarse aquí. Estamos a 15 minutos de Avilés y menos de media hora de Oviedo y Gijón, y a pie de playa. Creo que tenemos un potencial enorme que hay que aprovechar.

–En el concejo han apreciado que cada vez más vecinos utilizan el servicio de cercanías ferroviario. ¿Puede favorecer eso el crecimiento de población que anda buscando?

–Tenemos unas infraestructuras que nos permiten estar conectados con las grandes ciudades tanto por ferrocarril como por carretera. Aquí hay mucha segunda vivienda, estamos intentando afianzar a esas personas para que se queden más en el concejo. Se notó la adquisición de viviendas rurales a partir de la pandemia, pero no se transforma en un aumento de población. Espero cambio de tendencia en corto plazo.

–Durante las últimas tormentas grandes que hubo en Asturias se vieron imágenes muy impactantes en el puerto de La Arena, con barcos muy cerca de salir volando.

–Es un problema tradicional aquí. La zona del puerto acumula muchos residuos y problemas de dragado. El verano pasado estuvieron dragando parte del puerto, pero en cuatro días se volvió a rellenar. Estamos pendientes de que el Principado lleve a cabo una actuación integral para resolver el problema. Existe el proyecto de crear un dique que está estudiado, pero a ver si conseguimos que se ponga en marcha. Son competencias del Principado. Es una obra que requiere una inversión de tal magnitud que no estamos en condiciones de asumirla.

–Una actuación que si corre de su parte es la gestión de las playas del concejo, algo que se come gran parte del presupuesto municipal.

–Es uno de los grandes problemas que tenemos. Tenemos una playa que, al estar en la desembocadura del Nalón, nos deja cientos de toneladas de basura. Eso supone un coste bestial. El Principado lo subvenciona en parte, pero no asume el 100%. Considero que históricamente fuimos el vertedero de todos los residuos del Nalón, algo que destrozó nuestro ecosistema, y no fuimos beneficiarios de ninguno de los proyectos que se desarrollaron con fondos mineros. Espero que en el futuro inmediato el Principado se acuerde de que el Bajo Balón existe y nos ayude con este tema.

–Una de las grandes actividades en el concejo es la industria de los kiwis. Una de las empresas instaladas en Soto ya está estudiando expandirse.

–Tenemos una empresa que es una de las principales en Asturias de cultivo de kiwi. Es una actividad muy importante, porque da trabajo a muchos temporeros. Ahora se van a hacer unas naves, que ya tienen el visto bueno de la CUOTA, para hacer dos naves de almacenaje de kiwi y que siga creciendo.

–¿Qué retos se pone de aquí al verano?

–En estos primeros meses de 2024 el reto fundamental es aprobar la RPT para dotar de personal al Ayuntamiento para poder hacer las actividades propias de la administración. El personal es el motor del Ayuntamiento. En paralelo quiero sacar el presupuesto, para dotar de recursos el concejo. Es muy importante el tema del RPT porque nos va a permitir disponer de un técnico que nos actualice las ordenanzas fiscales, que llevan desde el 2012 sin actualizar. Mi objetivo es también incidir en la limpieza viaria, porque hemos tenido que prorrogar el contrato de la empresa que lo hacía, y ahora espero contar con los medios suficientes para poder asumir nosotros el servicio directamente y poder optimizar la limpieza en todo el municipio.