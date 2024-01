Nespral y Dorian, los sueños imposibles del Avilés

Las oficinas del Avilés están que echan humo. Los blanquiazules tratan de cerrar un par de refuerzos que sirvan para darle la vuelta al equipo, actualmente en puestos de play-out, pero por ahora no han tenido éxito en su tarea. Los blanquiazules tenían dos nombres marcados en su agenda, Héctor Nespral y Dorian, pero ambos futbolistas han rechazado la posibilidad de recalar, por el momento, en el Suárez Puerta.

Durante las Navidades se produjeron los primeros contactos entre el Avilés y Héctor Nespral. Los blanquiazules consideran al ovetense un hombre clave para darle la vuelta a la delicada situación del equipo y tanto Javi Vidales como Sánchez Murias y Diego Baeza se involucraron en las conversaciones, para así tratar de convencer al centrocampista de que fiche por los avilesinos.

Capitán del Unionistas y pilar en el vestuario salmantino, el futbolista rechazó desde el primer momento hacer las maletas para volver a Asturias. En el momento en el que el Avilés mostró su interés, Unionistas estaba en una situación delicada y, aunque Nespral no estaba teniendo el protagonismo de otras campañas, descartó en todo momento abandonar el barco. Ahora vive un momento de dulce, ya que anotó el primer tanto en la última victoria de su equipo ante el Rayo Majadahonda y se prepara para medirse mañana al Barcelona en Copa del Rey. Por ello, a no ser que haya un giro en los acontecimientos, a pesar de la gran insistencia del Avilés durante las últimas semanas en hacerse con sus servicios, Nespral acabará la temporada defendiendo los colores blanquinegros.

Uno de los grandes males que están sufriendo los blanquiazules esta temporada es la falta de puntería en área rival. Por ello, el Avilés lleva unas semanas oteando el mercado en busca de un nuevo delantero que ponga fin a ese mal y entre los candidatos destaca Dorian, ariete de la Cultural Leonesa. Los avilesinos guardan una gran relación con el conjunto leonés, como se vio en el pasado mercado con la llegada de Rodri Suárez en calidad de cedido, y este enero querían repetir la misma fórmula.

Su idea era hacerse con la cesión de Dorian, atacante de 22 años al que no haría falta hacerle hueco, ya que el Avilés tiene libre una ficha sub-23. El delantero lleva dos grandes temporadas en Segunda Federación, anotando nueve tantos como jugador del Langreo hace dos años y trece la pasada campaña, cuando formaba parte del filial del Leganés. Este año no está contando con demasiado protagonismo en la Cultural Leonesa, aportando un gol en los 330 minutos que ha disputado. Vidales trató de hacerse con el punta, pero el jugador no tiene en sus planes abandonar la categoría, por lo que si sale del cuadro leonés será para recalar en otro equipo de Primera Federación.

El reloj no para y la fecha límite para el cierre del mercado invernal, el 1 de febrero, se acerca. Por eso desde el Avilés deben acelerar si quieren hacerse con un par de nombres que permitan al equipo solventar los males que está sufriendo y poder alejarse de la zona caliente de la clasificación. Por ahora Nespral y Dorian se quedan como sueños imposibles para los blanquiazules.