Méndez (PP) llama "sirvengüenza" al Alcalde de Corvera y el PSOE pide "calma"

El portavoz del PP de Corvera, Alejandro Méndez, llamó ayer "sinvergüenza" al alcalde, Iván Fernández (PSOE) y todo ello tras un rifirrafe entre ambos en el turno de ruegos y preguntas a cuenta de la solicitud de un cartel de la nueva empresa de mantenimiento del ascensor de La Estrada, que permite sortear la vía, ante posibles incidencias.

Méndez solicitó un cartel con el número de teléfono de la nueva empresa haciéndose eco de una petición "de vecinos". Fernández le replicó y a modo de contexto detalló el ascensor había sido posible tras una inversión de Adif y el gobierno sanchista. "Y sobre ese ‘vecinos’ –al que hizo referencia Méndez–, hubo un vecino que me paró por la calle y fue candidato de AP y puede serlo como podría serlo de IU, del PSOE o de Vox y no me molestan las críticas (...), pero lo que me molesta es que venga aquí alguien, que todos nos conocemos, a colgarse el cartel de vecino indignado cuando lo que es, es activista del PP", indicó Iván Fernández. En estas, Méndez se dirigió al Alcalde y le llamó "sinvergüenza". Fernández replicó que constara en acta y Méndez fue a más. Le dijo que había "señalado" a ese vecino. "¿Le va a poner un cartel en la puerta con una diana diciendo que es militante del PP?", le preguntó al Alcalde, quien se defendió diciendo que no había nombrado a nadie. "600 99 00 00, (es el número de la empresa de mantenimiento) es usted maleducado y previsible, por eso le traigo (al Pleno) la pegatina (del cartel que solicitaba)", le mostró el regidor a Méndez. Ante esa situación, el PSOE momentos después del Pleno llamó a la "calma" y lamentó las palabras del portavoz popular. "Estamos cansados de la dinámica bronca del PP de Corvera, reflejo del PP a nivel nacional", afirmaron.

Casa del Deporte

Por su parte, el gobierno local dio por finalizada ayer la primera fase de las obras de la Casa del Deporte de Las Vegas, centradas en la mejora de la eficiencia energética y con una inversión de 253.797 euros. Este año se destinarán otros 287.500 euros, para la climatización. Además, se dio a conocer a través del BOPA la aprobación definitiva de la modificación de usos de los terrenos de Truyés para albergar la futura Ciudad Deportiva del Avilés, pendiente ahora de una nueva subasta pública.

