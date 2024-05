"Debatiremos con tranquilidad, sin crispación, queda lejos ya, estamos en 2024"

Florentino Cuétara es el nuevo portavoz del PP de Gozón, tras la dimisión de Ramón Braña. Fue concejal en anteriores mandatos y dirigió varias áreas de gobierno. El pasado año se estrenó como edil de la oposición y ahora como portavoz.

–¿Esperaba acabar como portavoz yendo de número 5 en la candidatura municipal?

–Estaba clarísimo que el portavoz iba a ser Ramón Braña, que fue el candidato. Siempre he ido de 5. Ni nosotros ni nadie contábamos con que Ramón Braña le hubiera surgido ese asunto laboral y tuvo que tomar esa decisión. Le deseamos toda la suerte del mundo. Él lo estuvo valorando tiempo pero es una persona coherente y si no puede estar al 100% en una cosa, prefiere dar un paso a un lado. No quiere decir que se quite. Su nueva actividad laboral le implica cambiar su residencia a Lisboa, entonces ya la disponibilidad para estar aquí era más limitada y por eso tomó esa decisión.

–Fue una sorpresa, entonces.

–Sí, fue sorpresa. (Ramón Braña) lo valoró una temporada pero dejó claro que si no podía estar al cien por cien... Él sigue en el grupo, participará en todo activamente pero físicamente no lo tenemos aquí.

–Este cambio inesperado. ¿va a variar algo el tipo de oposición del partido?

–Conozco al grupo, tiene poca experiencia municipal pero sí muchas ganas. Los 2.246 votantes que votaron a Braña de Alcalde tienen que tener claro que el grupo municipal sigue vivo y va a seguir trabajando como el primer día. De hecho, las reuniones que tenemos no solo se reúne el grupo municipal sino también participan miembros de la lista, afiliados y simpatizantes. Y seguiremos trabajando con los pocos medios que nos facilita el equipo de gobierno. La oposición va a ser la misma. Todos le dijimos a Ramón Braña que había traído una forma nueva de hacer oposición al Ayuntamiento de Gozón, pausada, documentada y sin crispaciones, seguiremos haciendo una oposición totalmente tranquila y documentada. Debatiremos con tranquilidad, sin crispación, eso queda lejos estamos en el año 2024. Todos luchamos en beneficio del concejo.

–¿Su experiencia como concejal en anteriores mandatos se va a notar de alguna manera en la portavocía?

–Cuando el gobierno siempre se remite al pasado sí que estaba presente pero nuestro objetivo por los vecinos y por el hoy y el mañana. Lo que pasó en 2007 o en el 2009, ya pasó. Nos preocupa el estado de las aceras, de las parroquias, de las carreteras, eso es lo que le importa a los vecinos. Conozco mejor el interior en el Ayuntamiento, es más los dos portavoces de otros grupos políticos (el alcalde, Jorge Suárez –PSOE– y el edil de Urbanismo, César Fidalgo –IU–) ya estaban en su día, ellos estaban en la oposición y yo en el gobierno, la vida da muchas vueltas. Ahora lo que nos preocupa es que estamos ya en mayo y el verano está a la vuelta de la esquina y seguimos con los mismos problemas de aparcamiento, las playas... Y en el casco urbano de Luanco hay aceras por donde apenas se puede transitar. Eso es lo que interesa, lo que pasó hace años, ya pasó

–¿Cómo está el municipio? ¿Qué prioridades tiene el PP?

–Las necesidades siguen siendo las mismas: el saneamiento, que es la lucha de siempre. Estamos para mejorar el día a día de los vecinos, por ejemplo, la avenida del Gayo y otras zonas emblemáticas que no se puede circular por ellas, con baldosas que son verdaderas "minas". El gobierno es consciente de esas cuestiones pero va pasando el tiempo y la gente echa de menos que no se haga nada.

–Entramos en mayo y el municipio aún no tiene presupuestos...

–A ver si se ponen de acuerdo los dos miembros del gobierno porque, efectivamente, los presupuestos están sin aprobar.

–El gobierno dice que se debe, en gran medida, a la falta de interventor durante meses.

–La cuestión siempre es echar balones fuera y eso no puede ser así. Se aprobaron las tasas de recogida de basuras, que responde una ley del año 2022, y lo hicieron tarde pese a saber que lo tenían que hacer. Al final, modificaron esa tasa en diciembre y no podemos contar con esos 400.000 euros que resultarían de esa modificación de la tasa hasta el año 2025. Llegaron tarde. Sobre el presupuesto, estamos en mayo y seguimos a la espera pero responsabilizar de ello a los interventores no me parece que sea una razón de peso.

–Y entonces, ¿a qué se debe? ¿Como se llevan los socios de gobierno?

–Aparentemente la relación es cordial internamente no lo sé. Los portavoces son dos personas dialogantes. No contaban con el resultado de las elecciones y que, de repente, ganara el PP y se quedara a ocho votos del octavo concejal, les descuadró y tuvieron que hacer una coalición para gobernar y ceder ambas partes. No se aprecia mucha diferencia, tiempo al tiempo.

