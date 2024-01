Alberto Martín cierra la puerta a Arellano

Alberto Martín ya luce los colores del Avilés. El centrocampista, primer y único fichaje de los blanquiazules en este mercado invernal, estuvo ayer presente en el primer entrenamiento de la semana de los avilesinos, que se ejercitaron en La Toba tras imponerse en un sufrido encuentro el domingo al Racing Villalbés.

Aunque el futbolista de Don Benito ya llevaba unos días por la ciudad y ante el cuadro gallego se dejó ver por el Suárez Puerta, no fue hasta ayer cuando se vistió de futbolista para ponerse a las órdenes de su nuevo entrenador, Manolo Sánchez Murias. Eso sí, el ex del Melilla tuvo que ejercitarse con un dorsal del filial, ya que a la espera de liberar fichas el centrocampista aún no ha podido ser inscrito.

Su fichaje ha dejado un daño colateral, Mateo Arellano. El centrocampista avilesino, que lleva desde noviembre ejercitándose con los jugadores del Avilés, era una de las opciones que manejaba la dirección deportiva blanquiazul para el centro del campo, pero Martín le ha cerrado la puerta. "Mateo está con nosotros por una circunstancia. Es un chico que conozco, que sale de lesión, y tiene la oportunidad de estar en dinámica de equipo para facilitar su recuperación y, lógicamente, porque creemos que es un jugador con características y potencial. Todo dependerá de lo que nosotros entendamos que son nuestras necesidades principales y del número de fichas libres", reconoció Sánchez Murias a primeros de año. Por su parte, Diego Baeza, presidente del club, calificó a Arellano en noviembre como "un futbolista brutal".

Tras superar una grave lesión que le dejó en el dique seco durante meses, Arellano está totalmente recuperado y preparado para asumir un nuevo reto. El futbolista, que cumplió hace unos días 26 años, parece no convencer del todo a Javier Vidales, por lo que estudia posibles ofertas para continuar con su carrera futbolística lejos de la Villa del Adelantado tras quedarse sin sitio en los planes blanquiazules.

A la espera de ver qué pasa con Guram, futbolista que no cuenta con la confianza de Sánchez Murias, la rotación en el puesto de pivote quedaría formada por Edu Cortina, Mecerreyes y Alberto Martín. Además, Jorge podría reconvertir su posición para jugar unos metros más retrasado. No se espera que en los próximos días se hagan movimientos en esa zona, con el club decidido a reforzar el ataque y el puesto de central.

Viaje a Torrelavega. El Avilés ha puesto a disposición de los aficionados las entradas para el encuentro ante la Gimnástica de Torrelavega. El precio para los mayores de 14 años es de doce euros, mientras que el resto entrará gratis. El horario para retirar las localidades es de 10.30 a 13.30 horas hasta el sábado y de 17.00 a 20.00 horas el martes y el jueves. El viaje será gratuito.