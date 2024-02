Una amplia ración de pulpo y con la emoción a flor de piel

"Me siento como en casa, he recibido algunos homenajes pero como éste ninguno, no sé si será la edad", señaló emocionado Javier Arbizu, excocinero de la Selección española de fútbol y reconocido ayer como "Comensal de honra Álvaro Cunqueiro" por la cofradía "Gastrónomos del Yumay". Una reflexión similar tuvo la alcaldesa de Gijón, también galardonada por su apoyo a las guisanderas: "Con las años, las emociones están a flor de piel, estoy muy agradecida". También expresó que el premio era para las guisanderas –el galardón fue por su apoyo a este colectivo, que fue pregonero de las fiestas de Begoña en 2023–. "Es de ellas y va dedicado a ellas porque representan lo mejor de la sociedad, son guardianas de la tradición los valores, son mujeres valientes, son emprendedoras y se ponen al frente de sus negocios, toda mi admiración" Esther Álvarez Bango, responsable de Quesos La Peral, fue la tercera homenajeada y al micrófono celebró el reconocimiento por formar parte de una firma centenaria como la suya, nacida en 1923.

Carlos Martínez Guardado ejerció de maestro de ceremonias de un acto al que acudieron miembros de las fuerzas de seguridad, alcaldes, amigos y sobre todo, amantes de la gastronomía. Justo García Castrillón, que es el presidente de la Cofradía organizadora, tomó la palabra para presentar el acto. El primer galardón fue para Quesos La Peral. El encargo de glosarlo fue el historiador Román Antonio Álvarez que dio un discurso descriptivo sobre la historia de la familia que en 1923 arrancó la fabricación de quesos en La Peral y que ahora va ya por la Quinta generación. Álvarez aprovechó la ocasión para contar que ha escrito un libro alusivo a la centenaria empresa. Esther Álvarez tomó la palabra con un breve discurso de agradecimiento y se llevó los primeros aplausos con un pin de una botella de sidra en la solapa, reconocimiento que además del diploma cada homenajeado lució con orgullo. Juan María Azpeitia, secretario de la academia vasca de gastronomía, glosó a Arbizu. Enfatizó su "gran corazón" y destacó que fue uno de los artífices de haber conseguido el Mundial de Sudáfrica. Arbizu se jubiló hace tres años como chef de la Selección, reconoció que su labor era "fácil" porque venía marcada por los nutricionistas y el ingrediente principal era la "pasta", eso sí, no tuvo reparos en reconocer que el pulpo encajaría perfectamente en la dieta de los futbolistas si viene acompañado de un buen aceite de oliva. Dijo eso porque minutos después formaría parte de un gran banquete, de una mesa con casi un centenar de comensales que degustarían unos sesenta y cinco kilos del pulpo, confeccionados in situ por el pulpero coruñés de Touro, Diego González, ayudado por Suso Pérez y Óscar Casanova. El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, fue el encargado de presentar a su compañera de partido y amiga, Carmen Moriyón, que citó a su homóloga de Avilés, Mariví Monteserín, para referirse a "Gastronónomos del Yumay": "Es una factoría de felicidad". La regidora elogió las trayectorias de los otros dos homenajeados y reiteró que el premio "Álvaro Cunqueiro" es "de ellas y para ellas" en referencia a las guisanderas y todo ello pronunciado desde el altar junto a la presidenta de este colectivo, Amada Álvarez, que fue la encargada de entregarle el diploma. Después llegó el esperado pulpo y más tarde, la música de la mano del gaitero "El Pravianu" que cerró el acto que unió un poco más a Asturias y Galicia.