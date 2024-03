Asturias, reina del empate: la estadística en la que relucen Avilés y Marino

El fútbol asturiano parece condenado al empate esta temporada, especialmente en lo que se refiere a los equipos de Segunda Federación. Marino y Avilés, con catorce y trece empates respectivamente en 24 partidos disputados. Solamente el Teruel, equipo de Primera Federación, tiene un porcentaje mayor de igualadas en las cuatro primeras categorías del fútbol español: ha empatado 15 de 25. El Langreo, que ya firmó tablas once veces, no se queda atrás.

Las cifras que presentan los turolenses sitúan su porcentaje de igualadas en un 60%. El Marino está rozando ese porcentaje, con un 58%. Los gozoniegos están en el segundo cajón del podio en este particular ranking, con catorce empates en 24 encuentros. A su favor hay que decir que gracias a este registro suman diez encuentros sin conocer la derrota, ya que los duelos que no consiguen ganar al menos no caen derrotados, lo que les permite estar en una buena situación de cara a su objetivo primordial, salvar la categoría.

La medalla nacional de bronce en empates sería para el Avilés, que ha cosechado trece empates en 24 encuentros. En Tercera División hay dos equipos, el Comillas y El Ejido, que comparten este mismo número, pero lejos de la quinta categoría nadie alcanza el registro de los blanquiazules. Su dato es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que en muchos de los encuentros que los avilesinos terminaron repartiendo los puntos el primer era obra suya. Finalmente, a pesar de adelantarse en el marcador, nada menos que en diez de las catorce ocasiones, los de Manolo Sánchez Murias han tenido que conformarse con repartir el botín. Una circunstancia que es decisiva en el hecho de que los avilesinos no hayan podido engancharse al tren de la promoción de ascenso.

Si nos ceñimos a Segunda Federación, el Langreo también tiene que entrar en escena. Los de Javi Vázquez, uno de los conjuntos revelación esta campaña, suman once empates esta temporada, dato que le coloca entre los que más han visto este resultado de toda la categoría. Arenas de Getxo, Racing Cartagena y Adarve, líderes de igualadas en el resto de grupos, comparten la misma cifra.