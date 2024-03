Indignación en Versalles por la "chapuza" de una obra que duró tres años

"Esto no es una obra, es una chapuza". Habla un vecino de la comunidad de propietarios de la calle Reconquista número 13, en Versalles. Se refiere a la reforma integral que los vecinos encargaron de su portal hace casi tres años, en junio de 2021, se ejecutó pero "con miles de fallos y aún no está finalizada". Ahora, los vecinos sopesan tomar acciones legales para reconducir la situación. "Dicen que es El Escorialín", bromean otros sobre la duración de los trabajos aunque no están para chistes. Es más, están que trinan: "Estamos desamparados".

Plantearon una reforma integral: tejado, fachada, un ascensor exterior, renovación de contadores, acometidas eléctricas y de agua. Todo les costó 218.000 euros en total "más los gastos del arquitecto y del aparejador". Ya han pagado todo y "la empresa dice que la obra está terminada" cuando a simple vista hay "miles de fallos: filtraciones de agua, marcos de puertas rotos, barandillas que no tienen que ver con las del proyecto, paredes mal ejecutadas, las obras no concuerdan con la licencia...". El Ayuntamiento de Avilés, detallan, ha presentado varios requerimientos al administrador de la comunidad para el fin de los trabajos. "Dicen que la obra no está finalizada porque le faltan remates, pero no es así", reiteran los vecinos mientras muestran las humedades que se aprecian junto al ascensor y sobre los buzones, las inundaciones que se registraron en los últimos días de lluvia porque hay desniveles en el firme. Y todo ante una puerta de entrada, la de acceso por la calle Reconquista que, como mínimo, tiene azulejos por colocar.

Los vecinos pudieron utilizar el esperado ascensor entre noviembre de 2022 y el pasado mes de febrero. Sin embargo, hace días que el Ayuntamiento les impidió hacerlo porque discrepa con la empresa sobre el fin de las obras. La actuación no está recepcionada y, mientras tanto, los vecinos esperan por una ejecución "digna" de unas obras en las que algunos invirtieron sus ahorros y para las que otros pidieron créditos. "El ascensor, es más que necesario, hay vecinos mayores que no pueden bajar", añaden.