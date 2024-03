Juan Muñiz, entrenador del Horizonte Atlética: "Nos jugamos el 90% de las posibilidades de entrar en ascenso"

"Nos jugamos el 90% de las posibilidades de entrar en ascenso". El Horizonte Atlética tiene hoy a las 18.00 horas uno de los partidos más importantes de la temporada. Los avilesinos, segundos, se enfrentan al Ademar León B, tercer clasificado, en un duelo clave para luchar por la promoción a División de Honor Plata. Por eso Juan Muñiz, entrenador del equipo, pide a la afición que se vuelve con ellos, ya que su apoyo puede marcar la diferencia para hacerse con la victoria: "nos pueden dar el plus necesario para ganar".

"Estamos a buen nivel y, por suerte, llegamos sin lesionados al partido”, analiza el técnico, que cree que el partido va a ser “muy complicado" ante un equipo con un potencial tremendo. "Nos jugamos el 90% de las opciones de entrar en ascenso", asegura Muñiz, que se explica. "Si conseguimos ganarles podemos coger un cierto colchón de puntos, a lo que sumamos tener el gol average a favor. Eso dos daría tranquilidad", apunta. En cambio, de no hacerse con el triunfo el Ademar León B les adelantaría en la clasificación y dependerían de ellos mismos para hacerse con un posible ascenso. "Es clave", afirma el entrenador.

Por la relevancia del partido Muñiz confiesa que sus jugadores están con muchas ganas de que llegue la hora del partido. "Cuando estas en semanas como esta, en la que el encuentro tiene una relevancia especial, sabes que los chicos van a estar especialmente motivados y responsabilizados", indica el avilesino, consciente de que el Ademar León es "ligeramente superior a nosotros", pero la Atlética quiere "hacerse valer". "Son un equipazo, prácticamente no tienen zonas débiles. Algunos de sus jugadores ya son habituales en Asobal con el primer equipo, pero no nos vamos a dejar vencer por los nervios", señala Muñiz, que no va a dar fácilmente su brazo a torcer. "Nos pueden ganar, pero quiero que nosotros seamos un equipo que peleé, que no cometa errores y que en defensa sea duro, para poner las cosas lo más complicadas posibles", sostiene.

Y, para partir con ventaja en este duelo, Muñiz pide el apoyo de toda La Magdalena. "Vamos a necesitar a nuestra gente. El partido va a ser muy igualado, no va a haber mucha diferencia de goles, y contar con ellos va a ser clave para superar los momentos complicados. Nos van a dar un plus", confirma el entrenador que confía que, entre todos, el triunfo se quede en la Villa del Adelantado.