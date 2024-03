El Avilés triunfa entre los más pequeños: "¿Por qué no ascender?"

"El año pasado lo rozamos y este todavía estamos a tiempo. ¿Por qué no ascender?". El Avilés recibió ayer un baño de masas de los más pequeños. Manolo Sánchez Murias, entrenador; Raúl Menéndez, preparador físico, y Mecerreyes y Alberto Martín, jugadores blanquiazules, visitaron el Marcelo Gago como parte de la "Semana de la Salud" que organiza el centro, y la acogida no pudo ser mejor. Los niños, que recibieron a la comitiva con un espectacular aplauso, preguntaron sus inquietudes a los protagonistas, que se mojaron en elecciones como escoger entre Madrid o Barcelona o Sporting y Oviedo.

Tras presentarse los cuatro protagonistas, llegó el turno de las preguntas de los alumnos. "¿Cuántos goles lleváis?, ¿quién os inspiró a ser futbolistas?, ¿quién es vuestro jugador favorito?", se escuchaba entre todo el bullicio de los más de cien alumnos que llenaron el salón de actos del Marcelo Gago. "¿Tenéis algún Balón de Oro?", preguntó uno de los chicos, despertando la risa de los intervinientes.

Cuando pasó la lluvia de preguntas, Mecerreyes agarró el micrófono y empezó a revolver a alguna de las cuestiones. "De pequeño me apuntaron a baloncesto, pero rápidamente vieron que a mí lo que me gustaba era darle patadas al balón y me cambiaron a fútbol", contó el avilesino, que confesó que su corazón late color rojiblanco. "Tuve la suerte de jugar nueve años en el Sporting, es el club de mi vida", confesó el centrocampista. Alberto Martín, por su parte, reveló que es aficionado del Real Madrid, provocando un gran alboroto desde el público. Sánchez Murias fue el encargado de calmar las aguas, realizando un alegato sobre la importancia de ser del equipo de tu ciudad. "Ahora mismo vuestro equipo tiene que ser el Avilés, que es el equipo de aquí", apuntó.

"Están muy cerca del play-off, ¿por qué no soñar con ascender", señaló Martín Gómez, uno de los niños que se volvieron locos para que los jugadores del Avilés les firmasen un autógrafo. Aunque alguno llevaba la camiseta del Betis o del Inter Miami, no dudaron en ponerla a disposición de los representantes blanquiazules para que les estampase sus rúbricas. "Estoy deseando que llegue el domingo para poder ir a animar, para entre todos conseguir ganar", indicó Juan Artime, que presumía orgulloso ante sus amigos de haber conseguido la firma de todos. Ahora, con el apoyo de los más jóvenes de la grada, el Avilés tiene las pilas más que cargadas para tumbar al Vetusta el próximo domingo y lanzarse de cabeza a por los puestos de play-off de ascenso.

Rojas se pierde el partido ante el Vetusta

Tras unos días de espera, ya se conoce la sanción que tendrá que cumplir Raúl Rojas. El extremo sevillano, que vio dos tarjetas amarillas en el encuentro ante el Pontevedra, se perderá el próximo encuentro del Avilés ante el Oviedo Vetusta. A pesar de que los blanquiazules presentaron un recursos ante la Federación para tratar de anular la segunda amonestación, la petición fue desestimada. El sevillano fue expulsado tras forcejear con Chiqui.