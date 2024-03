El "abuso" del Ayuntamiento de Gozón con una vecina: "Me siento atropellada"

"Me han mentido, me siento atropellada". Leónides González no sabe que hacer. Su voz transmite impotencia y tristeza. Y es que el Ayuntamiento de Gozón ha acabado con uno de sus bienes más preciados, su huerta. Esta mujer, de 90 años y que vive sola, conocida por todos como "La Chamuca" ha sufrido, según sus propias palabras, "un atropello". En sus terrenos tiene un depósito de agua municipal y, cuando los operarios del Consistorio accedieron a él para repararlo, le destrozaron toda su cosecha. Ahora la gozoniega, de Perdones, pide ayuda: "Esto es inadmisible".

"En agosto vino a mi casa el alcalde, Jorge Suárez, para decirme que necesitaban entrar en mi finca para trabajar en el depósito de agua. Querían cambiar la tubería que da agua al pueblo. Yo les dije que no había problema, pero que me notificase por escrito", cuenta González. Y no volvió a saber más del regidor.

"Estamos en marzo y nada, no he visto ningún escrito por ningún lado", lamenta. "Un día aparecieron con una pala para hacer una zanja, destrozándome todo el huerto", apunta la gozoniega, que intentó ponerse en contacto con Suárez, pero sin éxito. "No coge el teléfono, pasa de todo" sostiene. La mujer, que tenía en su hortaliza ajos y berzas, entre otros productos, pide justicia. "Tenía toda la huerta preciosa y ahora no me ha quedado nada. Ni un céntimo me han dado por todo el destrozo causado. Encima, lo han hecho sin tener mi permiso para entrar", señala González, quien denuncia el estado en el que se encuentra el deposito de agua. "Un día me va a caer algo por la cabeza y no lo voy a contar. Hace cinco años ya me engañaron para repararlo y no hicieron nada. Se está deshaciendo y caen trozos de hormigón", expone la gozoniega, que espera que alguien tome medidas en el asunto para poner solución al infierno que está viviendo. "Lo que me han hecho es un atropello, me han mentido y nadie se ha hecho cargo de las consecuencias", sentencia.

Suscríbete para seguir leyendo