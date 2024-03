La avilesina que vuela en Ferrari: la historia de Alba Vázquez, la gran goya del automovilismo español

El futuro del motor está en Avilés. Y Alba Vázquez es uno de sus exponentes. Su juventud engaña. A primera vista, cuando llega al Hotel Palacio de Avilés montada en su patinete, nadie diría que es también la conductora de un coche valorado en más de 600.000 euros. Esta avilesina acaba de fichar por Mertel Motorsport, equipo oficial Ferrari, y ahora va a participar en la GT Cupo Europa, competición que la llevará a correr por los grandes circuitos de Europa, como Montmeló o Spa-Francorchamps.

Todo comenzó por su abuelo, Mariano Redondo. "Fue él quien me metió en el mundo del motor", confiesa Vázquez. De la mano del abuelo empezó a sentarse encima de un kart "con menos de un año y medio", precisa, pese el resto de su familia no es aficionada al mundo del motor. "A mi padre le gustan, pero nunca le dio por pilotar. Mi madre tuvo la oportunidad, pero nunca quiso hacerlo. Y mi abuela, directamente no quiere ni oir hablar del tema, suficiente tuvo con mi abuelo", bromea.

La avilesina que vuela en Ferrari / Noé Menéndez

Pronto empezó a pilotar un kart, "lo que te da las bases para seguir avanzando". "Pude aprender mucho porque, además, competía contra pilotos con mucho más poder económico que yo. En este deporte es muy importante el presupuesto que tengas, pero yo tenía la ventaja de que sabía aprovechar todo lo que tenía", señala la avilesina.

Peleando contra todo fue comenzó a despuntar en el mundo del automovilismo. Hasta que llegó el día que tocó dar el salto del kart a los turismos. "Durante estos años ha habido muchísimo trabajo. Tengo que agradecer mucho a esta ciudad, al pequeño comercio de Avilés, a la alcaldesa y a Fundavi, porque sin ellos sería imposible", apunta Vázquez. En 2022 se subió a su primer turismo, aún sin tener el carnet de conducir, pero eso no fue un impedimento. "Fui la primera mujer que ganó una carrera en ese campeonato. No tenía experiencia en ese tipo de coche, pero al final conseguí hacer siete podios de nueve. El equipo se quedó flipando", asegura. Su currículo habla por sí solo: tercera de la general y campeona del femenino. "Fue mi punto de inflexión", indica.

La avilesina que vuela en Ferrari / Noé Menéndez

Y es que su gran nivel le abrió la puerta a subirse este año a competir en un Ferrari. "Aún estoy asimilándolo del todo", confiesa. Y es que el año pasado no todo fue de color de rosa. Durante una carrera sufrió un grave accidente en el que dio tres vueltas de campana, lo que le desplazó las vértebras. "El equipo te abandona sin sentido ninguno, me quedé completamente sola", sostiene. Por suerte, contó con el apoyo de patrocinadores y aficionados, que no la dejaron tirada. "Fue algo muy duro de asimilar", revela sobre aquel momento. Durante el segundo tramo de temporada del 2023 se estuvo preparando, tanto física como psicológicamente, para el salto que le esperaba.

En su primer test de pretemporada Vázquez ya demostró que la confianza que han depositado en ella merece la pena. "Me monté en el Ferrari sin experiencia ninguna y en tan solo 45 vueltas ya estaba en tiempo de carrera", afirma la avilesina, que espera que sus tiempos vayan mejorando.

"Honestamente, no me esperaba ir tan rápido. Siempre he tenido la cualidad de adaptarme muy rápido a todos los coches a los que me subo, pero no me esperaba que, con un coche de 700 caballos y que pesa tan poco, fuese a ir tan bien", señala. En un vehículo que es capaz de ponerse a 350 kilómetros por hora, cuando más siente la velocidad la avilesina es a la hora de tomarlas curvas. "La frenada, al principio, te da mucho vértigo. Te entra una cosa por el estómago… Y piensas que como me quede sin frenos ni lo cuento", bromea.

La avilesina que vuela en Ferrari / Noé Menéndez

Fan de Fernando Alonso, la avilesina cree que su futuro esta dentro de los GTs y, aunque tuvo ya la oportunidad de subirse a un Fórmula, por ahora lo descarta.

"Tengo muchas ganas de hacer podios esta temporada y, ojalá, hacernos con alguna carrera. Salgo con la mentalidad de ganar, pero obviamente hay que tener los pies en la tierra y ser realistas", comenta Vázquez, que tendrá que competir con equipos de marcas oficiales, como Porche o Mercedes, y pilotos de mucha más experiencia que ella. "En una carrera sabemos que todo puede pasar, hasta que se cruza la bandera de cuadros todo está abierto. Quiero ser optimista", sentencia. Su carrera, meteórica, va a pasos agigantados. Tras años buscando un relevo dentro del mundo del motor asturiano, Vázquez tiene todo para convertirse en la chica que lo arriesga todo para ‘volar’ al volante de un Ferrari.

