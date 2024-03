Juventud al poder para salvar al Marino

No está siendo una temporada fácil para el Marino, con problemas a la hora de ver puerta en campo rival y una gran plaga de lesiones, pero no hay mal que por bien no venga. Y es que, en tiempo de adversidad, los entrenadores están prácticamente obligados a echar manos a la cantera, y Sergio Sánchez no es menos. El pasado domingo ante el Pontevedra el sierense hizo coincidir sobre el terreno de juego a cuatro canteranos; los juveniles Lucas y Mateo, Javi Pumarino y Hugo Salinas, que arrancó el duelo en el once inicial. Más allá de Salinas, que fue sustituido en el minuto 79 para dar entrada a Dani Sandoval, Lucas fue el que más minutos pudo disputar, ya que Sánchez le dio entrada por Jandrín en el minuto 62. Mateo y Javi Pumarino tuvieron que esperar a los compases finales del encuentro para contar con su oportunidad.

La situación a nivel de lesiones en el Marino está tan apretada que ante el Pontevedra no pudieron completar la lista de convocados y Sánchez solamente se llevó a 17 jugadores a tierras gallegas. De hecho, en el banquillo más allá de los tres canteranos solamente estaban Gonzalo Ardura, portero suplente, el mencionado Dani Sandoval y Lora.

