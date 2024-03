La zozobra del puerto de La Arena: dragarlo es inútil y no hay dinero para una escollera

El Ayuntamiento de Soto del Barco entiende que el puerto de La Arena requiere de soluciones alternativas al dragado teniendo en cuenta que el último realizado –con un coste de casi medio millón de euros– apenas ha cumplido su objetivo: "Ya hay una docena de amarres en tierra cuando es marea baja". Dice esto después de que el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, descartara construir una escollera y más atraques en el muelle arenesco. "El Principado nos traslada que la economía de la administración pública no permite realizar obras de una envergadura tan considerable de la misma forma que se realizaban antaño", apunta la teniente de alcalde, Aroa Gutiérrez. "Es más que sabido que el puerto de La Arena tiene un problema; ahora la cuestión es que se estudie bien y se busquen soluciones que den estabilidad y seguridad al puerto, ya que realizar dragados continuos tampoco es la solución".

Gutiérrez avanzó que el Ayuntamiento tendrá próximamente una reunión con el Principado. "Preguntaremos por los planes que tienen para el puerto de nuestro municipio", indicó la teniente de alcalde.

El patrón mayor de la cofradía de pescadores, Marino Díaz, defiende que la negativa de Fomento a acondicionar el puerto no es definitiva. "A futuro puede ejecutarse alguna inversión, pero este año no será", indicó para después afirmar que el "dragado no es la solución única" y que mantendrá una reunión en próximos días con Puertos para buscar alternativas.

Por su parte, José Carlos Álvarez, "Panera", presidente del Club Náutico de La Arena, resumió el sentir de los dueños de embarcaciones deportivas sobre este asunto: "Ya hemos sufrido bastante y hay que poner freno a tanto ninguneo".

