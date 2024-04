Vox carga contra el Principado por la mala calidad del aire en Las Arobias

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Avilés cargó ayer contra la Dirección General de Calidad Ambiental por no intervenir en la contaminación del aire a la que se ven sometidos los vecinos y trabajadores del polígono de Las Arobias. La denuncia se ha hecho a raíz de "las justificadas protestas" de la plantilla de Chemastur por las "malas condiciones de higiene en el trabajo a las que se ven sometidos por contaminación del aire que respiran".

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, acusó al Principado de estar "más preocupado de trasladar el medidor para que los datos no sean públicos que de mejorar la calidad del aire para que no sea tan perjudicial para los avilesinos; socialismo en estado puro". Añadió que el medidor incumple la normativa desde que se instaló, en 1989. "La única solución por parte de la izquierda, a la que se le llena la boca con la ecología y la defensa de los trabajadores, es retirar el medidor de la red oficial de medición en 2019 hasta que debido a las denuncias de colectivos por la ocultación de datos les obligó a reponerlo en 2021, lo que corresponde con el habitual modus operandi de los socialistas, que viene a ser esconder los problemas cuando no saben cómo solucionarlos".