"Ni al PSOE ni al PP les han importado las infraestructuras de la zona suroeste, paralizadas"

La concejal y portavoz de VOX Avilés, Arancha Martínez Riola, habla de las infraestructuras de la ciudad, criticando que las de la zona suroeste están "en estado de parálisis" y que "no les han importado nada al PSOE ni al PP cuando han gobernado". También expone que "los accesos por Gozón y el acceso al PEPA son otros de los históricos desastres en cuanto seguridad, tránsito y estética de Avilés".

–¿Cómo valora las infraestructuras pendientes de la ciudad?

–Existe una desidia y una parálisis total.

–¿A qué se refiere?

–Tenemos el ejemplo de la rotonda de Buenavista, que sigue en el olvido 22 años después entorpeciendo las comunicaciones entre el centro de Avilés y la A-8 y no hay previsión alguna para las obras que vendió por el gobierno socialista para duplicar su calzada en ambas direcciones y contribuir al desdoblamiento de la antigua carretera a Grado y, con ellas, la mejora de las conexiones con la Autovía del Cantábrico. La distribución del tráfico hacia la Variante y La Carriona se hace con una glorieta construida con carácter provisional hace 22 años sin que actualmente se conozcan los planes de obras para la nueva rotonda diseñada por el Principado en 2015 y que tanta falta hace para evitar las aglomeraciones en hora punta. Es incomprensible que dos décadas después, el gobierno socialista no haya hecho nada para reclamar esta infraestructura al Principado, especialmente ahora que se nos vende que la Grandiella va a ser una zona en expansión con el nuevo instituto de Formación Profesional y la construcción de la comisaría de la Policía Local que merecen un acceso fluido y con una estética digna de una ciudad como la nuestra.

–¿Es la principal carencia que tienen las infraestructuras del Suroeste de la ciudad?

–No. Actualmente, el enlace con Avilés atraviesa La Carriona con una carretera que no fue diseñada para asumir el volumen de tráfico que soporta durante buena parte del día. A raíz de la apertura del tramo Villalegre-Vegarrozadas de la Autovía del Cantábrico en 2006, desde el Ayuntamiento de Avilés se demandó al Ministerio de Fomento que asumiese la mejora de las conexiones, sin lograr ningún compromiso por parte de la administración central. Desgraciadamente, en Avilés nos hemos acostumbrado a este tipo de dejadez por parte de los diferentes gobiernos de diferentes signos políticos.

–Es el Principado quien asumió ambas actuaciones...

–En el caso de la glorieta de Buenavista, se llegó a modificar el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 para incorporar los sistemas viarios diseñados por el Principado. Desde entonces, el proyecto ha permanecido estancado. En su momento se pusieron sobre la mesa diferentes opciones: Desde el desdoblamiento puro y duro de la antigua carretera a Grado a la construcción de un nuevo vial que circunvalaría La Carriona. El debate político se apagó sin que se haya retomado y hasta la fecha nos encontramos en un estado de parálisis el desarrollo de las infraestructuras de la zona suroeste que no parece haber importado nada al PSOE ni al PP durante los años que han gobernado.

–¿Qué opinión le merece otro de los puntos negros, lo que viene a ser el entorno del PEPA?

–Los accesos por Gozón y el acceso al PEPA son otros de los históricos desastres en cuanto seguridad, tránsito y estética de Avilés. Tenemos una Escuela Superior de Arte a la que los alumnos que van a pie acceden en condiciones peligrosísimas, con tramos sin acera y en un entorno descuidado. Lo mismo para los trabajadores del PEPA. Hasta que no se nos meta en la cabeza que las entradas de Avilés son la carta de presentación ante el mundo, no seremos capaces de atraer turismo, fijar población y dar una imagen de ciudad moderna y agradable a los que no la conocen.