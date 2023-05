El tren a ninguna parte

Viendo cómo va la política, me había propuesto leer y escuchar las promesas electorales que ya se hacen, y las que se harán, con el escepticismo y la incredulidad que merecen y la certeza de que las más descabelladas tendrán menos gracia que aquella del Partido Karma Democrático (PKD), que prometía que en caso de alcanzar la alcaldía de Bilbao haría que todas las tiendas de chuches dispusieran obligatoriamente de cambio para los billetes de 500 euros.

La propuesta tenía su gracia, pero que a estas alturas desempolven el proyecto promovido en su día por el ex ministro Álvarez-Cascos, que planteaba utilizar las líneas de FEVE para un enlace ferroviario con el aeropuerto de Asturias, gracia no tiene ninguna. Ni gracia ni utilidad. Es un despropósito que solo se explica por la torpeza de quienes, a falta de ideas, revuelven en el desván y arramplan con lo que pillan. En este caso con una ocurrencia que primero planteó el PP, luego mereció la atención de Álvarez Areces, aunque no pasó de la fase de estudio, y 20 años después rescatan otros políticos, desconozco si por iniciativa propia o a sugerencia de la Cámara de Comercio de Avilés y la patronal de turismo, que también coinciden en pedir lo mismo.

La propuesta se refiere a construir 2,5 kilómetros de vía desde la estación de FEVE en Santiago del Monte hasta la rotonda de acceso al Aeropuerto y cabe suponer que una terminal allí. Algo relativamente sencillo que no requeriría una gran inversión, pero su utilidad sería ninguna y el ridículo estaría asegurado.

Tal vez sea mucho pedir que quienes hacen la propuesta den a conocer los datos y los estudios que manejaron. Me temo que no lo harán porque resulta muy difícil encontrar algo positivo que justifique lo que proponen.

La línea de FEVE entre Gijón y Avilés entraña un viaje de 50 minutos, que se completaría con otros 25, o más, hasta Santiago del Monte y el Aeropuerto. Alguien apuntó que a los usuarios procedentes de Avilés y Gijón habría que sumar, aunque falta saber cómo, los de Luarca, Navia y el norte de Galicia, que se antojan muy escasos y con más paciencia que el santo Job pues, especialmente en ese trayecto, FEVE tiene muchos tramos de vía con la velocidad limitada a 40 por hora. Más paciencia, si cabe, se les supone a los posibles usuarios de la conexión con Oviedo, muy interesante para los aventureros y los amigos del paisaje, ya que después de una hora de viaje para llegar a Pravia necesitarían hacer un transbordo, y acaso otro en Santiago del Monte.

Que propongan ir al aeropuerto en FEVE, sabiendo cómo está el FEVE y cuando Asturias se prepara para viajar en el AVE, causa estupor. Y no lo digo, solo, por el contraste, sino porque si FEVE ya tenía pocos viajeros, el último dato es que su número ha descendido un 50% en los últimos años.

Es previsible, además, que cuando Asturias disponga del tren de alta velocidad descenderán los vuelos regulares y, por tanto, los pasajeros.

La pretensión de mejorar los accesos al Aeropuerto de Asturias recurriendo a FEVE confirma que los disparates, en política, tienen poco castigo. Eso o que los promotores ya dan por supuesto que confiamos en que la propuesta sea de mentira, solo para hacer ruido, y sin intención de llevarla a la práctica.