La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo ha archivado la denuncia por presunta prevaricación administrativa del alcalde de Pravia, David Álvarez (PSOE), por una modificación de las condiciones laborales realizada a empleados municipales que fue denunciada por los cuatro concejales no adscritos de la Corporación:Jennifer Castro, Jesús Gálvez, Diego Busto y Alberto Morán, este último candidato a la Alcaldía por el PP para las elecciones de mayo. Contra la resolución no cabe recurso.

"Resulta evidente que la denuncia perseguía únicamente el daño político y carecía de fondo legal, ya que siempre actuamos de la mano de los técnicos municipales en todos los ámbitos, como no puede ser de otra forma", afirma el regidor praviano, quien estima que los autos judiciales "dejan en evidencia a los demandantes". Los ediles no adscritos acudieron al Juzgado de Primera Instancia de Pravia, que dictaminó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones que ahora han sido respaldadas por la Audiencia.

Según el fallo, "lo que subyace es un problema laboral y no propiamente una conducta dolosa o imprudente del señor Alcalde, no pudiendo considerar que prevarica aquel que no toma la decisión pretendida por uno o que conllevaría la adopción de algo jurídicamente inviable". Además, la resolución indica que el regidor "sí comentó este asunto e intervinieron los órganos competentes para estudiar una solución a la situación de estos trabajadores". En la denuncia se acusaba al Alcalde de no haber consultado a los servicios técnicos.

La Agrupación Socialista de Pravia emitió un comunicado en el que destaca que el regidor "no ha tenido que acudir a declarar, sirviendo como elemento aclaratorio el expediente municipal, al que obviamente tenían acceso los denunciantes, del que forman parte los informes de la Secretaría Municipal en los que se basaron las decisiones de Álvarez y a los que hacen referencia ambas sentencias".

Según los socialistas pravianos, "resulta llamativo que los ediles denunciantes no solicitaran en el Consistorio ver el expediente ni los informes antes de formular la demanda". Es un hecho que, a su juicio, “demuestra que este acto buscaba únicamente embarrar el campo de juego de cara a las elecciones municipales y dañar la imagen del alcalde". “El objetivo se les ha vuelto en contra, vistos los autos", concluyen en el PSOE.

El Alcalde se reconoció "triste" por "comprobar que la oposición praviana hace meses que ha abandonado la vía política, dejando de acudir, incluso, a Plenos y comisiones".