Una trucha como un bonito. El pescador naveto Juan Luis Corte Montes ha pescado en el río Nalón, a la altura de Ribera de Arriba, una trucha de 4,5 kilos y 77 centímetros de largo, algo "que nunca me había sucedido, nunca pesqué un ejemplar de este tamaño", reconoce el vecino de la localidad de Gamonéu.

Pescador "desde los 5 años, y tengo 68", se las vio y se las deseó para echar a tierra el pez, con el que estuvo luchando unos 20 minutos. "No estaba preparado para algo tan grande, en la red no me cabía así que tuve que cansarla hasta que pude meterme en el agua y sacarla cogiéndola por la cabeza", relata. Toda una hazaña en el inicio de la temporada y eso que "este año los ríos llevan poca agua".