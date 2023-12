Hace más de diez años, Marcelino Ramos, presidente del club El Delfín de Candás, decidió dejarlo todo atrás. Pidió una excedencia como Policía Local en Avilés y se embarcó durante nueve meses como buzo de rescate en el buque “Juan de la Cosa”, propiedad del Instituto Social de la Marina, cuya labor es dar cobertura sanitaria a embarcaciones españolas y europeas por todo el mundo. El asturiano era en aquella época buzo profesional y capitán de pesca. Sabía perfectamente lo peligroso que podía llegar a ser el mar y ya contaba con experiencia en rescates.

Fue una época intensa, que luego trasladó a numerosos agentes de la Guardia Civil y la Policía a través de cursos y charlas sobre cómo actuar en un rescate acuático. Es toda esta trayectoria la que ha llevado al Grupo de Rescate Subacuático de Murcia a concederle la medalla GRS. “No me lo esperaba para nada. Vino un inspector de la policía de Salamanca a entregármela personalmente durante la gala anual del club y fue una sorpresa muy grata”, reconoce.

Durante esos nueve meses, Ramos realizó numerosas intervenciones a lo largo del Atlántico Norte. “Hubo un marinero que se hizo un corte cuando se encontraba cerca de Norteamérica. Tardamos dos días en llegar hasta allí y luego no podíamos acercarnos al barco por las orcas. Tuvieron que bajarlo con un puntal, fue muy complicado, pero finalmente se recuperó”, cuenta.

Pero el asturiano no solo ha realizado rescates en alta mar. “Recuerdo un día que iba a trabajar en Avilés y me encontré con un accidente de tráfico. Un motorista se había cortado en una pierna e iban a trasladarlos, pero por mis conocimientos sabía que si lo hacían no llegaría, así que le corté la hemorragia de la pelvis con las manos hasta que llegó la UVI Móvil. Era un Guardia Civil de Candás al que conocía y recuerdo estar todo el camino hasta el trabajo deseando que se salvase, y así fue”, narra.

El asturiano recibió el reconocimiento en la gala anual del club de actividades subacuáticas El Delfín, entidad que preside desde hace varios años. El encuentro sirvió también para galardonar a aquellos integrantes que más inmersiones realizaron en el Cantábrico a lo largo de este año.