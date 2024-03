Inversores privados muestran interés por la ciudad de vacaciones de Perlora

El alcalde de Carreño, Ángel García (IU), y la directora general de Urbanismo, Laura López, reconocieron ayer la existencia de contactos con inversores interesados en la antigua ciudad de vacaciones de Perlora. Sin embargo, el regidor precisó que no se puede ir más allá hasta que no esté listo el Plan Especial de Reforma Interior (Peri) del recinto. "Nada será fijo hasta que no tengamos las reglas del juego", añadió García.

La recuperación de la ciudad de vacaciones de Perlora parece asomar en el horizonte, tras años de críticas y peticiones por parte de vecinos y usuarios, que veían como se echaba a perder uno de los espacios que fue motor turístico de la región. El Ayuntamiento de Carreño y el Principado han decidido desbloquear la situación de los terrenos, para dotarlos de una seguridad jurídica que permita sacar adelante alguna de las muchas propuestas que en los últimos años se han puesto sobre la mesa para el complejo. Ayer se dio un paso más. Y es que Ángel García entregó a Laura López el avance del plan especial. Se trata de un documento que modifica ligeramente el borrador elaborado en su día por la administración autonómica y en el que se incorporan no solo las propuestas del equipo de Gobierno municipal, sino las diecinueve alegaciones que se presentaron en el proceso participativo.

El Alcalde explicó que la propuesta municipal es "más exigente en cuanto a la protección del modelo de ciudad-jardín y a la apertura de usos, teniendo en cuenta que el modelo principal y más atractivo para el Ayuntamiento es el turístico". "Aún así, somos conscientes de que se requieren otros usos para darle viabilidad económica", concedió García. Según indicó, "el objetivo final no es otro que convertir a Perlora en un motor económico para el concejo y para todo Asturias". "Por lo tanto, tiene que ser viable y rentable durante todo el año", añadió.

El Principado está en la misma línea. "Aspiramos a recuperar el complejo e, incluso, a completarlo. Hay edificaciones que ya se han perdido y que nos gustaría, en aras de esa rentabilidad económica, recuperar", adelantó López. Según explicó, "esto no significa que lo vayamos a hacer de manera mimética, pero sí construir nuevas edificaciones donde ya las hubo o donde no, manteniendo la manera tan característica de urbanizar con la doble alineación".

Una vez se disponga del diseño urbanístico y de los usos que se permitirán en la ciudad residencial, será la hora de contar con las entidades privadas. La idea del Gobierno regional es "que haya una mezcla de usos que permita que el complejo no se utilice solo en verano", lo que a su vez abre la puerta a que pueda haber más de un concesionario. Sobre la mesa, además de la explotación turística, está la posibilidad de implantar modelos residenciales comunitarios para jóvenes universitarios o de vivienda colaborativa, así como servicios o equipamientos.

El plan especial servirá de base para que la Consejería de Ordenación, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos decida, junto con la de Hacienda y el Ayuntamiento de Carreño, una propuesta de ordenación. La aprobación inicial podría estar en otoño y los presupuestos regionales de este ejercicio incluyen ya 90.000 euros para relanzar la iniciativa.