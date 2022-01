La rehabilitación del sanatorio de Bustiello, sin fondos y a la espera de un plan de uso

La rehabilitación del sanatorio de Bustiello y en particular de su muy deteriorada botica deberá esperar al menos otro año. El presupuesto del Principado no contempla ningún tipo de actuación estructural en este enclave patrimonial catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) junto al resto del conjunto del poblado minero de Bustiello. La única medida inicialmente prevista es el tapiado de puertas y ventanas para evitar el acceso al interior de las instalaciones. El Gobierno regional parece decantarse, según las fuentes consultadas por este diario, por posponer cualquier tipo de obra relevante hasta que el inmueble tenga un proyecto de uso. En este sentido hay que recordar que el complejo ya fue saneado en dos ocasiones, pero la falta de mantenimiento y los actos vandálicos han hecho estéril las citadas obras.

El grupo parlamentario del PP consiguió hace ya más de un año sacar adelante una propuesta para desarrollar un plan de rehabilitación en el poblado minero de Bustiello que incluya al antiguo sanatorio, la botica y la escuela de niñas. Un planteamiento que obtuvo el respaldo de todos los grupos a excepción del PSOE, que rechazó asumir una actuación de este calado únicamente desde la Administración autonómica. La votación tuvo lugar durante la celebración de la Comisión de Cultura, Política Llingüística y Turismo.

La última iniciativa política para poner freno al deterioro del viejo complejo sanitario ligado a la Sociedad Hullera Española son las enmiendas presupuestarias que han sido recientemente presentadas para la Botica por parte de Podemos, que no se aceptaron. “Lamentablemente no se han tenido en cuenta y en el presupuesto regional no hay partida específica alguna para Bustiello”, lamentan desde la formación morada.

Hasta la fecha el Principado no ha descartado actuaciones en el sanatorio de Bustiello, pero se ha resistido a financiar la rehabilitación del conjunto, reclamando la sociedad civil proyectos para dar un futuro uso al viejo hospitalillo.

El sanatorio de Bustiello, cuya titularidad corresponde al Principado de Asturias, es uno de los inmuebles más llamativos del poblado. El edificio data del año 1902 y muestra elementos modernistas en su fachada. La escuela de niñas se adosó en 1921 y la farmacia completó el conjunto, en el año 1924. La Administración regional reparó el edificio entre los años 1998 y 2000, a través de una escuela taller de Arqueología Industrial. Una vez finalizadas las obras, nadie se preocupó de su mantenimiento. El hospitalillo quedó abandonado a su suerte. Desde entonces, el equipamiento ha sufrido actos vandálicos y un paulatino deterioro ligado a la desatención. El ala de la botica ya no tiene cubierta, por lo que los vecinos demandan una actuación urgente para evitar su definitiva ruina.