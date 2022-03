El PSOE acusa al gobierno de Mieres de contratar “a empresas cercanas”

“Utilizan contratos menores para hacer lo que quieren y contratar siempre a los mismos, curiosamente, empresas cercanas”. Así de tajante se muestra la portavoz municipal del PSOE, Gloria Muñoz, para denunciar que el gobierno de Mieres, gracias a su mayoría absoluta, “hace y deshace lo que quiere”. “Tenemos que combatir esa mayoría”, asegura la edil, que acusa a IU de “desprestigiar a la plantilla municipal”.

Gloria Muñoz fue muy dura el domingo durante su intervención en el homenaje a Manuel Llaneza, fundador del SOMA. Un discurso cargado de reproches en diferentes ámbitos. Especialmente crítica fue en materia laboral, acusando al gobierno local de “no haber sido capaz de negociar un convenio colectivo con los trabajadores municipales en los más de diez años que llevan en la alcaldía”. Además, censuró que el gobierno de IU “no hace más que desprestigiar a los trabajadores municipales”.

La concejal socialista se mostró molesta y acusó a IU de “desacreditar lo público y a los trabajadores, y luego sacar pecho de la reforma laboral”. “Lo que no pueden hacer es decir que no han podido contratar más personal ni consolidar empleo municipal diciendo que los trabajadores entraron de aquella manera, cuando ellos están contratando a través de contratos menores una y otra vez a las mismas personas y a las mismas empresas, que casualmente les son cercanas”.

Muñoz se mostró también dura con la actuación del gobierno de Mieres a la hora de abordar proyectos. “Los proyectos tienen que salir de nosotros, y la institución local debe de ser la cabeza que tire de ellos”, dijo, para agregar que “lo que no debe ser es que el gobierno local saque pecho por el ahorro que tiene en el banco, eso lo hacen otros, y de otros colores políticos”. En este sentido, añadió que “esa no es la función del Ayuntamiento; su labor es dar servicios, y no nos sirven los réditos bancarios, sino que se den servicios a los ciudadanos”.

Muñoz insta a sus afiliados a “combatir los diez años de absolutismo y mayoría absoluta de IU”. La portavoz del PSOE_ también criticó a IU respecto al área de Igualdad. “Hablan mucho, pero el hecho es que cuando contratan a una empresa, si hay catorce trabajadores, solo dos son mujeres, y eso no es la igualdad real”, apuntó la edil, que criticó que al gobierno local “le gusta poner el cartel y hacerse la foto, pero luego ni siquiera hay los planes de igualdad que debería tener el Ayuntamiento y que parece que se han olvidado”.

Por último, Muñoz también se refirió al campus de Mieres: “Nosotros hemos apostado siempre por el desarrollo integral del campus. Podemos tener discrepancias, pero por fin aparece contrastado ese plan de desarrollo. No vamos a jugar a poner y quitar titulaciones”, finalizó la edil socialista.