Los viajeros instan a los alcaldes del Nalón a exigir mejoras en el tren Gijón-Laviana

"Asturias al tren" no se suele pronunciar sobre las obras de renovación de vías en los trazados ferroviarios. "Solo pedimos que se hagan cuanto antes", explica Carlos García, portavoz del colectivo de usuarios del transporte ferroviario. Lo hacen porque "un cambio de vías no supone una mejora en el servicio".

Por esa razón no se manifiestan sobre la renovación de las vías de la línea Gijón-Laviana que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ejecutará a partir del 1 de septiembre. Unos trabajos que supondrán la paralización del servicio entre El Berrón (en Siero) y Laviana hasta el 15 de marzo del año que viene. Lo que sí creen en Asturias al tren es que estas obras, con un presupuesto que ronda los 50 millones de euros, podrían ser el momento perfecto para mejorar el servicio. Para ello hay dos cuestiones que consideran fundamentales, la instalación de doble vía en todo el trazado y la reforma de los horarios. Y creen que son los alcaldes del valle del Nalón, de los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana, los que deben reivindicarlo. "Es algo que firmaron en su día Íñigo de la Serna, Ministro de Fomento con Rajoy, y Carlos Lastra, consejero de Infraestructuras del Principado", explica Carlos García, que insiste en que "debe ser el Principado y los alcaldes los que lo pidan".

"Está claro que hay que renovar la vía, pero si queremos recuperar pasajeros, lo que deberían hacer los alcaldes socialistas del Nalón es reivindicar la doble vía entre Gijón y el Berrón y una reforma horaria para limitar tiempos de viaje", insiste el portavoz de los usuarios, que apunta también a los colectivos del Valle, en los que ve "una contradicción" ya que "defienden el mantenimiento del servicio pero no una reforma horaria ni duplicar la vía". García aclara que esa reforma horaria que ellos proponen "no supondría el cierre de ningún apeadero del trazado", aunque sí reconoce que "habría alguno en el que la frecuencia de paso de los trenes no sería la misma que ahora". Esto último se debería a la puesta en marcha de servicios semidirectos. "Hay paradas absurdas e inútiles", subraya.

Los vecinos de la zona han mostrado su preocupación sobre el cierre total del servicio tras un periodo tan prolongado de obras. "No sabemos si se va a cerrar o no pero si lo que quieren es que no se cierre lo que hay que hacer es racionalizar los servicios", apunta. Desde "Asturias al tren" se presentó al Principado una propuesta horaria que supondría una rebaja de un cuarto de hora en el recorrido, pasando de una hora y media a una hora y quince minutos con algunos trenes semidirectos. En realidad sería volver a los tiempos anteriores a noviembre del año pasado. En esa fecha se instaló el sistema de Anuncio de Señales y Frenado Automático, el ASFA digital, que supuso un retraso de 15 minutos en el trayecto entre Gijón y Laviana, pasando de una hora y cuarto a una hora y media.

Carlos García cree en la necesidad de duplicar la vía, "sería la gran salvación" porque "la vía da para lo que da y está claro que si queremos reducir tiempos hay apeaderos en que los trenes deben parar menos". "Asturias al tren" defiende para el valle del Nalón lo que denominan "servicio de carácter tranviario" en el que no se cierra ningún apeadero "pero sí que en algunos de ellos habría la mitad de servicios".

El portavoz del colectivo de usuarios pide un posicionamiento contundente de los alcaldes del Nalón, "pero parece que en la Federación Socialista no les dejan". Los alcaldes de los tres municipios que atraviesa el trazado, Langreo (Carmen Arbesú), San Martín del Rey Aurelio (José Ángel Álvarez "Quirós") y Laviana (Julio García), son del PSOE.

"Los alcaldes deben tener orden de la FSA de no decir nada de la duplicación de vía", insiste García, que advierte: "El día que se carguen la vía, los ciudadanos deben ser conscientes de a quién votan porque los alcaldes socialistas no defienden la duplicación de vía, son cómplices del Principado, que es quien la paraliza".