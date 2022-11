El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Laviana denuncia el cierre de la biblioteca pública de la Pola, que se produce sobre todo cuando se dan vacaciones o bajas laborales al personal que trabaja en estas instalaciones. Algo que se produce, como explican por la "dejadez de la gestión del equipo de gobierno" respecto a la gestión de la red de bibliotecas municipales del concejo.

"Es una circunstancia que se repite muchas veces al año, encontrarse con la biblioteca cerrada ante unas vacaciones o bajas laborales del personal", apunta la concejala Ana Gregorio Verdayes, quien lamenta que los usuarios se encuentren "con las puertas cerradas y sin una fecha concreta de cuándo se volverá a reestablecer el servicio".

La concejala de la formación morada puso como ejemplo lo ocurrido la semana pasada, cuando el servicio cerró, "ocasionando un malestar entre los estudiantes que utilizan las instalaciones, ya que no todo el mundo dispone de un lugar tranquilo donde poder estudiar o preparar las clases".

Ante esta situación, desde Podemos exigen que se mantenga, "de forma continuada", el servicio de préstamo de libros y que se amplíen los horarios de la biblioteca. Sobre esto último, señalan que "actualmente solo se presta el servicio de biblioteca durante tres horas al día, en horario de mañanas, mientras que por las tardes está cerrado".

Críticas

Ya en clave política, el grupo municipal criticó el trabajo desempeñado por el concejal de Cultura de Laviana, Roberto Fernández "Petón", "que no ha sido capaz de dar una solución a los problemas de personal". Y es que, como señalan, "apenas se convocan comisiones de Cultura, parece que al concejal sólo le importa denunciar al Ayuntamiento después de la decisión municipal de amortizar la plaza que ocupaba de funcionario interino".

Por otro lado, la formación también espera que no se olvide "el expolio de documentación del Archivo Histórico que hubo entre los años 1990 y 1993, y desde el Ayuntamiento se pongan todos los medios necesarios para llegar hasta el final y se recupere este patrimonio cultural que pertenece al concejo de Laviana". Al respecto, el Ayuntamiento de Laviana ya anunció que había iniciado una investigación por la desaparición de estos documentos de su archivo histórico. Todo partió de la denuncia particular del funcionario del Ayuntamiento responsable del Archivo Histórico y que fue interpuesta ante la Policía Nacional de Oviedo en noviembre de 2021. La denuncia fue archivada en el juzgado número 2 de Laviana, el día 8 de junio de 2022, decretándose el sobreseimiento provisional de la causa. Desde el Ayuntamiento se afirmó que no conocían la denuncia hasta el pasado día 28 de junio, el mismo día que terminaba el plazo para recurrir la sentencia de sobreseimiento. El consistorio inició de inmediato un expediente de investigación de los hechos, solicitando a los servicios jurídicos el procedimiento a seguir en este caso. También se puso en contacto con el juzgado para recabar información.