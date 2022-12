Un estafador vende en Mieres lotería falsa del sorteo del Niño: "Le compré dos papeletas, a muchos vecinos les ha pasado"

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ha sembrado Mieres de millones y ha generado un sentimiento compartido de ilusión. En este contexto no faltan los desaprensivos que están dispuestos a sacar provecho de la creciente confianza que ha surgido ante la posibilidad de ser el afortunado potencial portador de un billete de lotería premiado. Varias decenas de mierenses han sido estafados en los últimos días por un individuo que ofrece supuestas participaciones del Caudal Deportivo para la Lotería del Niño.

El timador ha actuado tanto en los accesos a supermercados como en las inmediaciones de las iglesias de la ciudad. Sus víctimas son personas ya de cierta edad a las que les ofrece las falsas papeletas explicando que se tratan de participación vinculadas al equipo local de fútbol. Si bien el billete que ofrece es una burda imitación de una participación cursada oficialmente, el exceso de confianza ha hecho que muchos vecinos hayan caído en el engaño. Es el caso de N. R. G., socia del Caudal y que fue asaltada por el estafador cuando estaba recogiendo un carro de la compra en un céntrico supermercado de Mieres: "Me dijo que era caudalista desde niño y le compré dos papeletas, ya que yo estoy muy identificada con el club". Casi de inmediato se dio cuenta del engaño, pero esos pocos segundos fueron suficientes para que el delincuente emprendiera la huida sin demoras. "Tras pagarle fui a guardar los billetes y fue entonces cuando, junto a mi marido, nos dimos cuenta de que las papeletas no tenía valor alguno, ya que no era papel timbrado ni sellado", explica la afectada.

N. R. G. intentó encontrar al timador para pedirle explicaciones, pero éste ya había desaparecido. "Tras lo sucedido nos hemos enterado de que a otros muchos vecinos les ha sucedido lo mismo", explica la víctima. Y añade: "Te da rabia por no haberte fijado desde un principio y luego, además, también te enfadas al pensar que pueden estar perjudicando, en este caso, al Caudal Deportivo".

El Caudal Deportivo es conocedor de lo que está sucediendo y ha trasladado su preocupación a la Comisaría de Policía Nacional. No obstante, el presidente, Luis María García, explicó ayer a este diario que como institución no pueden presentar una denuncia, ya que las supuestas participaciones que se están vendiendo fraudulentamente no recogen referencias al Caudal más allá del ofrecimiento de palabra que hace el timador.

Los falsos billetes de lotería son en realidad una tosca imitación de los de curso legal. "Si le prestas atención un segundo te das cuenta inmediatamente del engaño, pero en ocasiones, con las prisas, coges la papeleta y la guardas casi sin mirarla", explica uno de los engañados. El recibo que se utiliza como señuelo tienen incluso espacios rellenados a mano. "El problema es que el estafador no te da el billete hasta que lo pagas y luego desaparece diciendo que se siente mal", explican otros de los afectados.

Las ciberestafas

Las fuentes policiales consultadas por este diario apuntan que este tipo de estafas con billetes de lotería "físicos" se siguen produciendo con cierta asiduidad, aunque en los últimos años la vigilancia se centra en las crecientes ciberestafas, que también se hacen presentes en esta época del año. Si bien este método es más cómodo que el de acudir presencialmente a una de las administraciones de lotería, no todos los usuarios que compran décimos de forma remota son conscientes de los riesgos a los que se enfrentan. Entre ellos, el "phishing" o los fraudes en los cobros.