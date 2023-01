A prisión el autor del "robo de la patata" de Mieres: "Haremos tortillas con las que se dejó en el saco", afirma el dueño del bar asaltado

Fue a primera hora del miércoles y, poco después, el presunto autor estaba detenido. Ahora, ha ingresado en prisión a la espera de juicio, tal y como confirmaron fuentes de la investigación. Es el responsable del bautizado, por el "modus operandi", como el "robo de la patata". Un asalto en una céntrica cafetería de Mieres que no era el primero en establecimientos de la zona en los últimos días, y que la Policía ha logrado resolver. Al asaltante se le acusa de otros dos robos recientes en bares de Mieres. El dueño del último negocio hostelero afectado se mostraba este jueves satisfecho con la eficacia de las autoridades y del seguro. Y ya tiene destino para el saco de patatas que el ladrón llevó al bar para apoyarse en él y alcanzar la caja. Un fardo que abandonó en su precipitada fuga: "Voy a hacer unas tortillas para pinchos".

Sergio Rodríguez es el responsable de la cafetería "El Palau", en Mieres. En la mañana de este jueves, el negocio estaba repleto a la hora del vermú. Tras la barra, sonriente tras haber pasado el susto, Rodríguez se muestra contento de que el autor del robo esté en prisión e incluso ya sabe la fecha del juicio por un robo en el que apenas se llevó 200 euros, pero que parece no era el único en la zona por parte del delincuente. "Nos han avisado de que el juicio será el martes, en principio creemos que por videoconferencia", explicaba el joven, poco después de servir dos cafés. Señala Rodríguez que lo más importante del robo fue que no pasó nada a su compañero Sergio Dos Anjos, que se encaró al ladrón, pero que tuvo que apartarse después de que le amenazase con una navaja: "O te quitas o te pincho", le dijo. El propietario del bar también tiene ya pensado el destino para las patatas del sacó que el ladrón usó para auparse sobre la caja registradora: "Haré unas tortillas que iremos sirviendo". Más sonriente y más tranquilo, el joven ya da por terminado el capítulo, no sin reconocer "el buen trabajo de la Policía y la rápida respuesta también del seguro, que ya nos ha abonado lo que nos habían robado.

El suceso

El robo tuvo lugar en torno a las siete de la mañana de este miércoles. Como cualquier día, Sergio Rodríguez y Sergio Dos Anjos se disponían a abrir la cafetería y montar la terraza. La proximidad a negocios tales como bancos o a algún colegio hacen que el establecimiento suela tener bastante tirón a primera hora de la mañana. Fue entonces cuando un hombre entró en el bar. Consigo llevaba un saco de patatas, de los grandes, de 25 kilos. Lo dejó en el suelo, junto en la esquina de la barra que está al lado de la caja registradora. Miró a ambos lados, tal y como se observa en las cámaras de seguridad del establecimiento, que grabaron al autor de los hechos y que fueron claves para su detención. Abrió la caja y comenzó a sacar los billetes.

Fue entonces cuando uno de los dos Sergios, en este caso Dos Anjos, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y su primer impulso fue parar al ladrón. "Me puse delante de la puerta e intente impedirle que saliera y que dejase el dinero que había cogido", explicaba el mismo miércoles a este diario el joven. Sin embargo, la contestación del delincuente admitía pocos debates: "O te apartas o te pincho", le soltó. Tuvo que retirarse cuando se dio cuenta de que efectivamente, el ladrón llevaba una navaja. A las pocas horas, agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Mieres acometían la detención del ladrón, que además podría ser el autor de otros robos similares en establecimientos de la zona.

Las patatas

Lo que los agentes no se llevaron como prueba fue el saco de patatas, que quedó en el bar. Este jueves, Sergio Rodríguez, sonriente, lo mostraba. Lo había guardado en el almacén del bar, pero ya había pensado el destino. "Creo que voy a hacer unas tortillas para pinchos, porque no las vamos a desaprovechar", comentaba. Lo cierto es que una vez pasado el trago inicial, al final el saldo es positivo: "Nosotros estamos bien, el ladrón está en la cárcel, el seguro nos cubrió lo robado y tenemos patatas para hacer tortillas", bromeaba el joven.