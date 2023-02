Caso quiere que la Federación de Piragüismo gestione la navegación turística en Tanes

Aún no se sabe cómo se gestionará la navegabilidad turística del embalse de Tanes a partir del verano pero el Alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández, sí tiene claro cómo quiere que sea esa gestión. En su opinión debe ser la Federación Asturiana de Piragüismo quien se haga cargo. “Son los que saben de esto”. De hecho, la Federación dispondrá de un pantalán propio en Tanes, un embarcadero móvil que comenzarán a utilizar ya esta primavera. El Alcalde quiere que el pantalán fijo, el que se utilizará para el ocio, también esté gestionado por la entidad deportiva.

Fernández defiende no solo los conocimientos y la experiencia de la Federación sino que entiende que “para un particular o una empresa privada, no sería rentable económicamente”. El adjudicatario de la gestión del embarcadero fijo tendrá que pagar una cuota anual a la Confederación Hidrográfica del Norte y hacerse cargo de controlar el uso turístico de las piraguas. La norma dice que no podrá haber más de 33 embarcaciones sin motor en el agua en el mismo momento. El alcalde ve difícil sacar un rédito económico a esa actividad, al menos al principio. Cierto que Fernández estaría encantado de que algún emprendedor del concejo o que llegase a Tanes desde otro lugar de Asturias para asentarse se hiciese cargo de la gestión, pero por el momento cree que lo más acertado es que sea la Federación.

Competiciones deportivas

El regidor casín ve en el uso deportivo del embalse de Tanes una buena forma de dinamizar no solo el concejo de Caso sino todo el valle del Nalón. “La selección española se tiene que ir a Sevilla a entrenar y hay muchas selecciones europeas que no tienen dónde ir en invierno porque o bien no disponen de un lugar adecuado o los lagos donde entrenan están congelados. Muchas de esas selecciones van a Portugal”, explica Fernández, que ve en Tanes el lugar perfecto para atraer ese tipo de actividad. A eso habría que sumar todos los equipos de piragüismo que hay en Asturias. Un pasó más allá será la organización en el embalse de competiciones deportivas. La resolución de la consejería de Medio Rural del Principado de Asturias con la que se aprobó la navegabilidad de Tanes fija en 80 embarcaciones las que pueden coincidir en el agua durante una competición. El texto indica que las pruebas deportivas serán, como máximo, ocho cada año.

Las embarcaciones que naveguen por Tanes deben ser “cautivas”, es decir, no deben haber sido utilizado previamente en otras aguas, y solo podrían usarse en Tanes. Lógicamente eso no se puede mantener para las competiciones deportivas ya que cada deportista llevará su piragua. Para estas se habilitará “un área para la limpieza y desinfección de embarcaciones y equipos procedentes del exterior que hayan navegado fuera del ámbito del embalse” casín, refleja la resolución del Principado.