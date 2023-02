Mieres se reencuentra con Manuel Llaneza: la talla del antiguo alcalde se traslada al exterior de la Casa del Pueblo

La escultura dedicada a Manuel Llaneza que durante 35 años presidió la recientemente clausurada piscina cubierta que llevaba el nombre del que fuera alcalde de Mieres y fundador del SOMA adornará a partir de ahora el entorno peatonal de la plaza de abastos. La enorme y reconocible talla obra de Félix Magdalena ha sido reubicada en uno de los accesos de la Casa del Pueblo, exponiéndose por primera vez al aire libre y evitando así su abandono ante el cierre de las ya mencionadas instalaciones deportivas

"Estoy satisfecho con la decisión, ya que pienso que tanto la persona (Manuel Llaneza) como la calidad de la propia obra merecen estar ubicadas en un sitio digno y a la vista de todos los mierenses", explica Félix Magdalena. El artista realizó la talla hace ya 35 años por encargo de los responsables de la por entonces naciente Agrupación Deportiva Manuel Llaneza. "Me propusieron que hiciera algo para dar realce a las instalaciones y pensé que no podía haber mejor propuesta que recordar a Manuel Llaneza", rememora el artista. "Unos años antes, visitando en autocaravana el Berlín oriental, me había llamado la atención una escultura de grandes dimensiones con la cabeza de Marx. Aquella obra me gustó mucho y me sirvió de inspiración".

La muy reconocible escultura simplemente ha pasado de estar ubicada en el interior de la vieja piscina a lucir justo a la vuelta de la esquina. Pero el cambio es mayúsculo desde un punto de vista focal. La obra se ha integrado en la ciudad y ha pasado a formar parte de lo que podría llamarse la simbólica pinacoteca urbana de Mieres. El Monumento al Minero, el de Teodoro Cuesta, la escultura del sidrero de Requejo o la de la Pepa la Lechera contribuyen a dar personalidad a la ciudad. "Suelo ser muy crítico con mi obra y más con el paso del tiempo, pero con esta escultura en concreto reconozco que estoy satisfecho", apunta Magdalena.

La talla se realizó con polvo de mármol traído desde la cantera de Macael, en Almería. "Lo mezclamos con resina sintética, y el material resultante aguanta muy bien todo tipo de condiciones ambientales, además de que se puede recomponer en caso de deterioro", destaca el autor. Hay que tener en cuenta que la obra fue ideada para permanecer en un espacio sometido a altas humedades. "En su momento, gente que había conocido personalmente a Manuel Llaneza destacó el parecido, algo que me complace reconocer".

El traslado de la pesada escultura a su nueva y visible ubicación no resultó sencillo. La tarea requirió de una grúa para poder salvar los apenas 50 metros que separan la entrada a la vieja piscina del frontal del edificio que mira hacia la plaza de abastos. Los fatigosos trabajos comenzaron a las ocho de la mañana y se prolongaron hasta ya entrada la tarde.

Encuentro anual

La iniciativa ha estado precedida por la adquisición previa de la propia obra por parte del SOMA, ya que la misma había sido puesta a la venta tras la liquidación de la entidad deportiva que la atesoraba. El sindicato tiene previsto organizar este sábado un acto público para inaugurar el nuevo espacio en honor a Manuel Llaneza. Además, la central planea potenciar las propias instalaciones de la Casa del Pueblo de Mieres como referente cultural y artístico de la ciudad. Todo ello coincide con el homenaje anual al fundador del sindicato que se organizará el próximo domingo en el cementerio civil de Mieres.