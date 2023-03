Guerra total en Podemos Langreo: Tres concejales piden la expulsión de su portavoz y Rafa Palacios

Guerra total en Podemos Langreo. Tres de los concejales que la formación tiene en el Ayuntamiento, integrados en Unidas por Llangréu, han denunciado al comité de garantías de su partido a su portavoz, Rosa Prieto, y al diputado regional Rafa Palacios, que pertenece al círculo de Podemos en Ciaño. Les acusan de ser los causantes, incluso los artífices, de dinamitar la confluencia y evitar que Podemos e IU acudan de nuevo en coalición a las elecciones del próximo mes de mayo.

Elías López, Luis Baragaño y Cristina García acusan a la otra concejala y portavoz, y al actual líder de la formación en Asturias, en sustitución de Sofía Castañón, ausente por baja médica, de actuar "con el único fin de evitar a toda costa la confluencia entre Podemos e IU".

La confluencia está rota desde hace dos semanas. IU había puesto sobre la mesa una propuesta en la que ofrecía a Podemos los puestos 2, 4, 7 y 10 de la lista. Esa propuesta debía someterse a votación en una asamblea de la formación morada, pero, según Elías López, concejal durante ocho años y exsecretario general, "lo que hicieron fue cambiarlo y proponer a IU que les diesen los puestos 2, 4, 7 y 9, sabiendo que no lo iban a aceptar".

Tras cerrar IU las puertas a la negociación, en una asamblea en Langreo, "Rafa Palacios nos dijo que les habían ordenado modificar la lista y citó a David Álvarez, coordinador de IU en Langreo, Jesús Sánchez, exalcalde de Langreo, y Zapico (que puede ser José Manuel, secretario general de CC. OO. en Asturias, u Ovidio, Coordinador de IU en el Principado)". López habló con los cuatro (los dos Zapico) y todos le dijeron que no tenían nada que ver. Entonces pidió explicaciones a Palacios "y se cerró en banda, no me quiso decir nada".

Elías López cree que la estrategia del diputado regional es "presentar solo las candidaturas de Podemos en todos los concejos que pueda y luego ofrecérselas al PSOE". López pone la venda antes del ataque y aclara que no es afín a Dani Ripa, diputado expulsado del partido, "fui muy crítico con él", y también que no tiene aspiraciones de ningún tipo, "no voy en ninguna lista ni tengo ningún cargo orgánico", subraya.

"Todos dábamos por hecho que habría confluencia y que teníamos posibilidades de recuperar la Alcaldía, pero llegó Rafa Palacios con un modus operandi que es el mismo que utilizó hace años con Bloque por Asturies y Rosa Prieto le siguió a ojos ciegos", explica López, quien ahora pide al partido que reclame responsabilidades a quien "ha tirado por la borda ocho años de trabajo de Podemos en Langreo".