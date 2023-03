El PP de Mieres critica el «gasto desproporcionado» en cultura del concejo. La inversión en el área alcanzó en los últimos cuatro años 1,7 millones, lo que supone «un incremento del 60 por ciento», señalaron los populares. Afirman también que la programación es «sectaria e ideológica» y que la asignación a Deportes es «ridícula».

«Venimos expresando, año tras año, nuestro desacuerdo debido al gasto descontrolado en Cultura», apuntaron. El presupuesto municipal del área, siempre según el PP, «se ha disparado», mientras que «los ridículos 60.000 euros que destinan de subvención anual para todos los clubes deportivos de Mieres no han sido incrementados ni en un céntimo». Respecto a la programación, aseguran que «con el dinero de los impuestos de los mierenses se pagan actividades con las que la mayoría no se identifican». «A ello hay que añadir que los eventos culturales no están generando sinergias positivas en el comercio y la hostelería local». Estas declaraciones se producen en un contexto de satisfacción general con iniciativas de este área, como las exposiciones de artistas internacionales en el pozo Santa Bárbara.

El PP considera «urgente y necesaria» una reflexión «seria y rigurosa» sobre la política de gasto en Mieres. Exigen que reconsideren «la estrategia de priorización de actividades hacia aquellas áreas que sean más valoradas y necesarias para el conjunto de la población». Para esto, añadieron, «es necesario pulsar la opinión de los habitantes del concejo que han de ser el centro de todas las acciones municipales».

Matizan que, a su juicio, «la cultura es importante». «Los mierenses nos merecemos unas actividades culturales variadas, sin tinte ideológico sesgado, a la que puedan acceder no sólo los ‘amigos’ del concejal de turno o del partido político gobernante». Y agregan: «Creemos que el gasto descontrolado que se viene llevando a cabo por Izquierda Unida en Mieres en el área de Cultura se viene haciendo a costa de otras áreas que, como el deporte, están siendo abandonadas».