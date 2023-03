La fábrica de paneles solares de Langreo comenzará la selección de sus 120 trabajadores después del verano

Omar González, propietario de la compañía asturiana Exiom Solution, que, junto a la multinacional energética Iberdrola, instalará en Langreo la mayor fábrica de paneles solares fotovoltáicos de España, desveló ayer lo poco que quedaba por saber de su proyecto; por ejemplo, que la selección de personal para la planta se iniciará después del verano. Cuando esté a pleno rendimiento, "un año y medio después de su apertura", la fábrica tendrá 120 trabajadores. Por ahora, "estamos centrados en las obras de reforma de la nave", apuntó.

La factoría de paneles solares se instalará en la antigua planta de Vesuvius, en el polígono de Riaño, en Langreo, "que ha sido comprada por Exiom sin solicitar ningún tipo de subvención". La compra y posterior reforma para poner en marcha la factoría representa una inversión de 20 millones de euros.

La intención de Exiom es "que las obras vayan rápido, por eso hemos comprado una nave ya hecha", y que los primeros paneles salgan de Langreo "a finales de este año". Serán los primeros de millones de ellos, ya que la maquinaria "de última generación, moderna y rápida", que se instalará en la fábrica permitirá una producción anual de 550 megavatios, equivalente, en términos aproximados, a un millón de paneles solares. Iberdrola, que es socia fundadora de la planta y se presenta como "cliente tractor", en definición de Jorge Castro, presidente de Iberdrola Renovables, instala anualmente en toda España paneles para producir 1.000 megavatios, el doble de los que se harán en la fábrica de Langreo.

Omar González, que tiene dos fábricas similares en China, reconoció que, "al principio, éramos un poco reticentes a instalar la planta en España", pero, finalmente, se decantaron por Langreo. "No es una fábrica efímera, un proyecto de esos que se anuncian, captan subvenciones y nunca se hacen. Nosotros no hemos pedido subvenciones por el momento porque esto es un proyecto a largo plazo con el que crearemos empleo estable y de calidad", aseguró.

El responsable de Exiom se comprometió a "contratar todo lo que podamos en el entorno" y animó a las empresas "a que se instalen en la zona para poder servirnos de proveedores locales". "Debemos trasladar a Langreo la fuerza de China", remarcó.

Omar González, de Laviana, en la cuenca del Nalón, recordó ayer que su padre, su abuelo y, probablemente, también su bisabuelo, fueron mineros. "A mí me toca dar el cambio de generación, hacer la transición a las energías renovables". Una historia familiar que viene a resumir el proceso de descarbonización y transición energética de las cuencas mineras.

Del concepto de transición energética habló también el responsable de Iberdrola. "Pasamos de la central térmica de Lada (cerrada en 2020) a fabricar energía verde en la misma zona, es pura transición justa".

Los dos impulsores del proyecto estuvieron arropados por numerosas autoridades políticas y empresariales, con el presidente del Principado, Adrián Barbón, a la cabeza. Este reconoció "haber sido un martillo pilón con Iberdrola para que compensasen el cierre de la térmica de Lada". Barbón entiende su participación en la fábrica de paneles solares como parte de esa compensación, "y no como Naturgy, que no está cumpliendo con el territorio", espetó ante la perspectiva de que la energética no busque alternativa al cierre de la térmica de Soto de la Barca, en Tineo.

Barbón celebró que un vecino suyo, de Laviana, como es Omar González, apueste por la Cuenca del Nalón, "donde siempre hemos odiado la palabra reconversión porque traía aparejados cierres y pérdidas de empleo. Preferimos reindustrialización, que es dar una oportunidad al territorio y crear economía". Barbón aseguró que el proyecto "abre un amplio campo de mercado" y animó a los asturianos "a perder el miedo a la utilización de placas solares".

Ya en clave electoral, el Presidente del Principado, hizo un repaso a los últimos proyectos desarrollados en las Cuencas mineras asturianas, como la autorización a Hunosa para convertir la térmica de La Pereda en una central de biomasa, la creación de una marca de patrimonio minero o la instalación de la nueva telecabina de la estación de esquí y montaña de Valgrande-Pajares, entre otras muchas inversiones de todo tipo.

Colaboración

La presentación del proyecto de planta de fabricación de paneles solares fotovoltáicos en Langreo se celebró en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Oviedo. Su presidente, Carlos Paniceres, aplaudió el compromiso de Exiom e Iberdrola con el territorio, "porque la planta podría haberse hecho en cualquier lugar de España", y aseguró que se trata de un ejemplo de la colaboración público-privada. Paniceres aprovechó para poner sobre la mesa los datos de la oficina cameral de captación de inversiones, que tanto les costó poner en marcha y "que en tres años han logrado traer a Asturias cuatro proyectos con una inversión de 160 millones de euros, que han supuesto la generación de 2.000 puestos de trabajo". El de Exiom, "un proyecto estratégico para las comarcas mineras", es el último de los logrados por la oficina.

Junto a González, Castro, Barbón y Paniceres, se sentaron a la mesa el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño; el consejero de Industria, Enrique Fernández, y la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, entre otros, queriendo remarcar con su presencia la importancia del proyecto, no solo para Langreo sino para toda Asturias.