Cita con la solidaridad en Pola de Lena. El Teatro Vital Aza acogerá mañana un concierto para ayudar en la selva de El Quiché, en Guatemala. El objetivo, en concreto, es la recaudación de fondos para las campañas médicas que abandera el pediatra Germán Rodríguez. Presentará el periodista Álex Boada.

El cartel de la cita, a las 19.30 horas, incluye la actuación del Coro La Flor. También la banda de gaitas Güestia, Rita Carín y Ángel "Nueve a las 9" y Dani "El Taxista Coplero". La entrada es de cinco euros.

Cooperación

El pediatra Germán Rodríguez lleva ya más de diez años dedicado a la ayuda de menores en Guatemala. Coopera, específicamente, con aldeas de El Quiché. En estas poblaciones, según el médico, "tienen todas las necesidades del mundo porque no tienen nada, hay zonas donde no han visto nunca a un pediatra". Su trabajo es complicado porque tiene que adaptarse a la cultura de los indígenas. Por ejemplo, explicó el doctor, "no quieren sacar a los enfermos de las viviendas porque tienen la creencia de que el espíritu se queda donde se mueren y, por lo tanto, todo el mundo tiene que fallecer cerca de su familia".