Por un puñado de votos. El escrutinio de votos en algunos municipios de las Cuencas fue tan ajustado que los candidatos estuvieron en vilo hasta el último momento. En Mieres, el PP se quedó a solo 18 votos de su cuarto concejal -a costa de Izquierda Unida-. En Lena, según la aplicación del Ministerio del Interior, el PSOE se quedó a menos de diez votos de su quinto edil. En este caso, siempre según el sistema del escrutinio, también lo hubiera arrebatado a Izquierda Unida. Otro municipio que vivió al límite el recuento de papeletas fue Langreo. Finalmente, Izquierda Unida consiguió la lista más apoyada frente al PSOE -con una diferencia de algo más de quinientos votos-.

El concejal y candidato del PP de Mieres, Fernando Hernández, no ocultó su "frustración" tras el recuento de votos. "Es difícil quedarnos solo a 18 papeletas de conseguir un resultado aún mejor", declaró. Eso sí, matizó que la valoración de estas últimas elecciones es muy positivo: "Hemos conseguido convertirnos en la segunda fuerza del Ayuntamiento, por delante del PSOE". También al límite: solo ciento treinta votos de diferencia entre las dos formaciones.

Las actas

En el PSOE de Lena también vivieron el tramo final del recuento en vilo. Según la aplicación del Ministerio, estuvieron a menos de diez votos de conseguir un quinto concejal. La formación aún no ha anunciado si solicitará una revisión de las actas al juzgado, aunque lo que es seguro es que el resultado ha sido ajustado al máximo. La escisión de Izquierda Unida -con el traspaso de ediles a Compromisu por Lena- ha dejado la izquierda del concejo totalmente dividida: IU se queda en 7 concejales, pierde la mayoría absoluta. Compromisu y PSOE empatan en ediles, cuatro para cada formación (dos menos que en las elecciones anteriores para los socialistas). El PP pasó de uno a dos concejales y Podemos se queda sin representación. La diferencia de votos entre PSOE y Compromisu también fue pequeña (algo más de 200 papeletas).

Si hubo un recuento trepidante, ya que lo que se jugaba era el gobierno, fue el de Langreo. PSOE e Izquierda Unida estuvieron batiéndose la lista más votada durante todo el escrutinio. Venció, finalmente, la candidatura de la coalición de izquierdas: un 30,31 por ciento de apoyos para el equipo que lidera Roberto García, el que fuera sacerdote de Ciaño. El humor, que no falte. Después de conocer el resultado, IU de Langreo compartió en sus redes un simpático mensaje: "Nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es tu alcalde".