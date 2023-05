Julio García (PSOE), candidato más votado en Laviana: "Es pronto para decir si gobernaremos solos o en coalición; no descarto nada"

El socialista Julio García seguirá siendo alcalde de Laviana tras obtener ocho de los diecisiete ediles en liza. Se queda a uno de la mayoría absoluta que tuvo en el mandato anterior y asegura que no descarta un pacto de gobierno con otra formación para dar "estabilidad" al concejo. En el reparto de fuerzas, Convocatoria por Laviana (IU-Más País-IAS) obtuvo cuatro ediles, el PP dos y Podemos, Foro Asturias y Vox, uno cada uno.

–¿Cómo valora los resultados que dejan las elecciones?

–Yo quedé muy contento y lo digo abiertamente. Claro que me hubiera gustado repetir los nueve concejales, no soy hipócrita, pero me parece que lograr el respaldo de casi 3.000 vecinos es un resultado buenísimo. Y más después de un mandato complicado por todo el tema de la pandemia. Y contento también porque Adrián (Barbón), un amigo, compañero de partido y vecino, haya ganado las elecciones.

–¿Cómo puede afectar la pérdida de la mayoría absoluta a la acción de gobierno?

–No estoy excesivamente preocupado, porque durante estos cuatro años, gobernando con mayoría absoluta, ya intentamos llegar a acuerdos con las demás fuerzas políticas. Un ejemplo fue, durante la pandemia, la comisión "Pacto por Laviana", en la que todos los partidos fuimos capaces de ponernos de acuerdo para poner en marcha medidas para paliar la crisis. No entiendo la política de otra forma que no sea buscar acuerdos y consensos, para sacar adelante los proyectos con el mayor respaldo posible.

–¿Buscará ese respaldo gobernando en minoría, con apoyos puntuales, o baraja una coalición para todo el mandato?

–Ahora mismo no quiero pronunciarme sobre eso. No entiendo a la gente que al día siguiente ya está hablando de va a pactar o no. Tenemos muchos días por delante y yo creo que, en una cosa de esta envergadura, como es hacer un gobierno para un municipio como Laviana, hay que tomarse las cosas con tranquilidad e ir hablando poco a poco. Yo no descarto absolutamente nada. Ni lo uno ni lo otro. Los representantes de otros partidos, a los que conozco y que me han acompañado estos años en el Ayuntamiento, piensan un poco como yo. Hablaremos y llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Lo que sí creo es que es bueno para Laviana que tengamos estabilidad dentro del gobierno y que esa estabilidad nos lleve a afrontar los retos que nos vamos a encontrar. Creo que todos estamos en esa línea".

–Tras las elecciones llegan Foro y Vox, ¿cómo lo valora?

–Foro había estado en el Ayuntamiento y vuelve, y de Vox poco puedo decir. Al final, los ciudadanos son soberanos y si han considerado que Vox tiene que estar representado en el Ayuntamiento yo no puedo decir absolutamente nada. Así es la democracia. A mí, particularmente, por muchas razones que no creo que haga falta explicar, me hubiera gustado que no hubieran sacado representante. Pero hay que respetar la opinión de los ciudadanos.

–¿Cuáles quiere que sean los ejes de este mandato?

–Tenemos retos apasionantes por delante que van a transformar Laviana y que van a ser muy importantes para el desarrollo del concejo en el futuro. En muchos de ellos ya hay bastantes cosas avanzadas y en otros no tanto. El empleo es prioritario, y debemos consolidar el proyecto de Agrocarrio, que ya tiene órgano de gestión y en el que es fundamental la participación de las empresas privadas. Hay firmas muy importantes del sector agroalimentario que están dentro del órgano de gestión de Agrocarrio. Es un proyecto que nos puede generar actividad económica en el municipio.

–¿Y en otros ámbitos?

–Es muy importante el tema de la vivienda, particularmente la vivienda para los jóvenes. Ya tenemos la cesión de la parcela y financiación del presupuesto regional para abordar la construcción de pisos para jóvenes. En los próximos dos años y medio queremos desarrollarlo. Va a ser clave para fijar población joven. Y la otra pata es un sector turístico vinculado a la actividad deportiva y cultural. Ahí hay que hablar del proyecto de La Chalana y de la recuperación del cine Maxi. Yo creo que van a ser dos revulsivos importantísimos, como lo está siendo el proyecto "Senderos del Carbón". Ya hay mucha gente de fuera de Asturias e incluso de fuera de España que vienen a conocerlo. Queremos completar la oferta y generar actividad para combatir el desempleo.

–Una de las actuaciones "estrella" del pasado mandato fueron las peatonalizaciones, ¿cómo valora la respuesta de los vecinos?

–En el momento en que cambias rutinas y perjudicas un poco la movilidad del vehículo para favorecer la movilidad peatonal ya sabes que va a ser algo controvertido. Hicimos un gran esfuerzo de difusión y hubo una consulta popular, pero, incluso así, no podemos vivir de espaldas a la realidad de la calle, hay gente que está en contra y se siente perjudicada. Y supongo que haya manifestado su incomodidad y su malestar en las urnas. Parece que la calle Libertad no tiene el resultado que nosotros queríamos, que era incentivar el comercio local. Hay establecimientos a los que les va genial y a otros no. En cuanto formemos la nueva corporación municipal, formaremos una mesa en la que estarán los comerciantes y la Policía Local. Nos sentaremos a hablar y si hay cosas que no funcionan bien, se cambiarán.