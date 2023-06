Pablo Pardo: "El recuerdo de las huelgas mineras me ha acompañado durante toda mi carrera"

¿Cómo empieza una buena historia? La del periodista Pablo Pardo comienza con un dicho familiar: "Va a haber lío con los mineros", escuchaba de guaje. Vivía en Mieres por el trabajo de su padre, médico gallego trasladado a Asturias, cuando se despertó su interés por la política. Quería entender el juego que gobierna a las civilizaciones. Ahora es corresponsal para El Mundo en Estados Unidos y ha recogido el galardón "Mierense en el Mundo" por estar tan orgulloso de sus raíces: "Mieres me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a Mieres", afirmó.

Pablo Pardo fue el único galardonado que pudo acudir a la gala, que se ha celebrado en el Auditorio "Teodoro Cuesta" tras la misa por el patrón en la iglesia de San Juan -el acto que abría el programa de hoy-. La distinción de solidaridad fue para Alfonso Pombo, misionero laico, aunque no pudo recogerlo porque está en Honduras. A título póstumo, la entidad premió la labor del sacerdote Nicanor López Brugos y la extensa carrera de la exdirectora general de Emigración y Memoria Democrática, Begoña Serrano -fallecida la semana pasada-.

El Coro Minero de Turón abrió el encuentro, con "En el pozu María Luisa". Marta Quintero presentó la gala, con actuaciones a la guitarra de Lara Sánchez. La presidenta de "Mierenses en el mundo", Dolores Olavarrieta, destacó la "dificultad" para elegir a los galardonados. Porque todas las candidaturas son "de personas trabajadoras y entregadas que llevan el nombre de Mieres allá por donde van". Tuvo un recuerdo muy emocionado para Begoña Serrano, "por todas las veces que nos acompañó en este escenario".

Iba a volver en esta edición, pero ya no está. O sí. Porque su emocionado viudo, Mario Martín, leyó un discurso en el que dejó claro que "Begoña sigue con nosotros". En el recuerdo y en el corazón. También subieron al escenario sus hijos, Aida y David. Les acompañaron dirigentes regionales de distintas etapas, con los que Begoña trabajó. Entre ellos, el mierense Javier Fernández, expresidente de Asturias y Paz Fernández Felgueroso, exalcaldesa de Gijón y expresidenta del Consejo de Comunidades Asturianas.

Igual de emotivo fue el homenaje a Nicanor López Brugos, el que fue sacerdote durante décadas de la iglesia de San Juan -fallecido en 2018-. Roberto Rodríguez "Zapa" recordó el espíritu luchador del sacerdote, que abrió la iglesia a los trabajadores durante la huelga de 1962 ("la huelgona"). El público rio con su anécdota de la misa por Franco. Resulta que unas mujeres le pidieron un oficio por el dictador, a su fallecimiento, y su respuesta fue categórica: "No podrá ser, porque no fue feligrés de esta parroquia". Era "especial" y decía que no le gustaban "las flores en la tumba". Tampoco quiso un homenaje en vida. Su hermano, Avelino, recogió emocionado el galardón.

Embajadores

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, agradeció en su discurso a todos los premiados "que lleven nuestro nombre allá donde van". Y en esa misión, hay un nuevo soldado. Porque la entidad nombró "Embajador de la Mierensía" a Emilio de Dios, secretario técnico del Sevilla. "Es un honor", apuntó en el encuentro. Releva así al guitarrista Pablo Sáinz Villegas, que dio un mensaje a los mierenses: "Cada vez que regreso a visitaros, me siento en casa".

Para reencuentro con Mieres el que ha tenido Pablo Pardo. "He paseado por sus calles, he visto que muchas cosas siguen donde estaban", sonrio. Como la casa en la que él vivía y el colegio en el que estudió, el Liceo. "Me acuerdo de muchísimas cosas que viví aquí en Mieres y que me marcaron para siempre", afirmó. Las huelgas de los mineros, la lucha obrera en la calle. Y tantas noticias de las que se enteró siendo tan joven: "Recuerdo la portada del periódico tras el asesinato de Carrero Blanco, recuerdo la foto del boquete". Las primeras informaciones que cubrió estaban relacionadas con la muerte de Franco, solo cuatro meses después de dejar Mieres. Las escribió en una máquina que le había regalado su padre.

Empezó así una larga carrera que le ha llevado, incluso, a sentarse frente a Barack Obama para entrevistarle. Entiende como nadie la magia del periodismo: "De toda mi carrera, las cosas que más me han marcado son las menos famosas". Las reservas indias en Estados Unidos y las cárceles de trabajos forzados. O el "corredor de la muerte". Lo que emociona.

Porque solo se hace buen periodismo, apunta Pardo, con el sentir. Por eso, a los jóvenes que llegan a la profesión les recomienda "especializarse en algo que les emocione. Da igual que sea fútbol o materias primas". Y un símil de la tierra: "Ahora mismo, ser periodista es como ser minero en los ochenta. Aún quedamos unos cuantos, pero cada vez somos menos".

De la mina queda, para siempre, el legado. Como el concurso de entibadores que se celebra en Vega de Arriba, organizado por el Club Deportivo de Entibadores del Caudal. Se presentaron dieciséis parejas, un total de 32 profesionales en erigir cuadros de mina. Y música, como los conciertos en la calle de "Rockin Warros" y "Vulgar Lengua". El Grupo "Tekila", en el parque Jovellanos, despedirá la jornada, tomando el relevo de "La Cabra mecánica", que llenó el parque con su concierto de la madrugada del domingo.

La fiesta terminará mañana, con más música. Habrá pasacalles con la Banda de Música de Mieres y espectáculos en la calle, a partir de las 13 horas: "Alejandro San Pelayo Trío" (Ayuntamiento), "Bailadera Títeres" (parque Jovellanos). Ya de tarde, habrá más actuaciones: "Ramiro Vergaz, White Bottom" (La Mayacina, 18 horas), "Las Anónimas" (Requejo, 19.30 horas) y Dúo Reflejos (parque Jovellanos, 20 horas). Y así, entre bailes, Mieres despedirá a San Xuan. Pero solo hasta el próximo verano.