Los médicos afirman que la situación de las urgencias en el Hospital Valle del Nalón es "insostenible"

La situación del servicio de urgencias del Hospital Valle Nalón "es ya insostenible por falta de organización y de personal". Lo aseguran los médicos de la unidad, que han mostrado su inquietud y malestar ante la gerencia del área VIII . A la falta de profesionales se suma la falta de recursos adecuados. Toda esta situación está derivando, tal y como exponen los facultativos, en una sobrecarga de trabajo "hasta la extenuación" que está "repercutiendo en la calidad asistencial".

Según relatan, "en los últimos dos años el servicio no ha levantado cabeza debido a la mala gestión organizativa. En este tiempo han dimitido tres jefes de servicio, sin encontrarse a día de hoy ningún facultativo que quiera asumir esta tarea en un servicio con mucho trabajo por hacer y en el que no se planifica la falta de personal ni se cubren las bajas laborales, pese a las advertencias de los trabajadores".

También argumentan que desde hace diez meses, se han venido reuniendo "de forma regular" con el gerente y aun así "sentimos que no se ha entendido el grave problema que acarrea negarse a planificar las necesidades y mantener un servicio de urgencias desprovisto de recursos y personal, sobre todo en épocas determinadas. El problema se extiende y personal veterano de otras categorías profesionales ha puesto en conocimiento de sus superiores la situación".

Esgrimen los facultativos que la dirección médica y la gerencia, "por falta de planificación y pese a ser conocedores del riesgo para garantizar la atención, han preferido sobrecargar a los médicos hasta la extenuación, lo que inevitablemente repercute en la calidad asistencial. La carga laboral este verano es desproporcionada y llueve sobre mojado desde hace ya suficiente tiempo como para decir basta ya".

Como consecuencia del déficit de personal, muchos días, aseguran, se ha tenido que "reducir el número de médicos de presencia durante las guardias. Además en la última semana la seguridad de la asistencia se vio amenazada seriamente en dos ocasiones debido a dos incidentes que dejaron un descubierto, quedando durante unas horas la plantilla muy por debajo de los mínimos aconsejables". Todo ello, afirman los médicos "por no haber realizado el hospital y el Sespa ninguna contratación en tiempo y forma para cubrir las bajas laborales ya existentes en junio, cuando sí había profesionales en la bolsa. Muchos de ellos se han visto obligados a huir a otras comunidades donde sí les ofrecen contratos y buenas condiciones".

Protocolos

Los médicos señalan que han solicitado también "actualizar el servicio de acuerdo con los estándares de las Urgencias de hoy en día, pues se está quedando obsoleto. Se debería trabajar en la revisión de protocolos de actuación que mejoren la calidad asistencial. Desde hace dos años se han pedido diversos equipamientos que ya existen en el resto de servicios de urgencias de Asturias". También apuntan los profesionales que a nivel organizativo se han tomado decisiones que "afectan al funcionamiento del servicio en contra de la opinión de sus trabajadores.

La situación "empeorará los próximos meses", aseguran, ya que hay "tres plazas sin cubrir y quedan muchísimas vacaciones pendientes que este año los facultativos no han podido disfrutar en periodo estival. Además de la sobrecarga, la inestabilidad es tremenda y a pocos días de terminar el mes los médicos no tienen cartelera (programación de turnos) definitiva de septiembre. Y así llevamos dos años". Los médicos demandan "disponer de un calendario al menos semestral o anual, como dicta la ley, y no mensual como está ocurriendo".